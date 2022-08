Ismét öngólt lőtt Karácsony Gergely

DRÁGULÓ TROLIBESZERZÉS. Teljesen feleslegesen jegelték a budapesti városházán egy évig 48 darab új trolibusz beszerzését – írta meg a Világgazdaság. A lap szerint a fővárosi troliflotta fele túl van a tervezett élettartamán, és a Solaris-Škoda Trollino modelljeit politikai csatározás miatt nem rendelték meg időben. Mint írták, eredetileg 2020. november 30-ig rendelhette volna meg a járműveket városvezetés, ám ehelyett egyéves haladékot kért a gyártótól. A társaság belement a hosszabbításba, így végül a Fővárosi Közgyűlés csak 2021. október legvégén döntött arról, hogy 2023 végéig megvásárolja a 48 új, alacsony padlós, önjáró képességgel is rendelkező trolibuszt. A cikk szerint az egyéves késlekedésnek súlyos ára van, amely ezúttal is az adófizetőket terheli. Mint írták: a kapcsolódó határozat még 360,9 forintos euróárfolyammal számolt, ezzel a teljes bekerülést, vagyis a 26,679 millió eurót 9,628 milliárd forintra tervezte a Városháza. Ugyan a főváros számított arra, hogy a forrásigény „az euró–forint árfolyam folyamatos változása miatt a projekt megvalósítása során módosulhat”, mindenesetre tény, hogy az árfolyam az orosz–ukrán háború kitörése óta tartósan a 390–400 forintos szinten mozog. – A harminc-negyven forintos különbség miatt a teljes bekerülés négyszáz forintos euróval számolva már a 10,6 milliárdot is bőven meghaladja – írta a Világgazdaság.