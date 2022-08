Orbán Viktor öt pontja az ország előtt álló kihívásokról

Mit tesz a kormány Magyarország népességének növekedéséért? Milyen veszélyei vannak a migrációnak? Miért veszélyes a genderideológia? Miért rossz Magyarországnak a háború? Milyen ősz vár Európára? – ezeket a kérdéseket próbáltuk megválaszolni az adott területek szakértőivel. A kérdések apropóját Orbán Viktor tusványosi beszédének öt kihíváscsomaga adta: a demográfia, a migráció, a gender, a háború, valamint a gazdaság és az energiaválság kérdésköre.

Mit tesz a kormány Magyarország népességének növekedéséért? (Első pont)

Ha nem valósult volna meg az elmúlt tíz évben ez a kiterjedt családpolitika Magyarországon, és a gyermekvállalási kedv a 2010-es szinten maradt volna, akkor 136 ezerrel kevesebb gyermek született volna meg ebben az időszakban – válaszolt lapunk megkeresésére a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS). Az általuk elemzett adatok jól mutatják, hogy – részben az Orbán kormány népesedéspolitikájának köszönhetően –

demográfiai növekedés figyelhető meg Magyarországon, mivel sokkal többen vállalnak ma gyermeket, mint korábban.

2010-ben még öt kívánt gyermekből csak három született meg, ma már négy. A szakemberek szerint az is egy jelentős mutató, hogy 2010-hez képest annak ellenére is nőtt a születések száma, hogy húsz százalékkal csökkent a húsz és negyven év közötti, gyermekvállalási korban lévő nők száma – vagyis jóval kevesebb nő szült több gyermeket.

Hozzátették, hogy az abortuszok száma is jelentősen csökkent, csak 1954-ben volt a mostaninál alacsonyabb. 2010 óta körülbelül majdnem felére csökkent a terhességmegszakítások száma Magyarországon. Kifejtették, Magyarországon a családbarát fordulat – ami remélhetőleg hamarosan demográfiai fordulatot is eredményez a népesség számában is – abban is megmutatkozik, hogy 2010 óta duplájára nőtt a házasságkötések száma, emellett pedig hat évtizedes mélyponton van a válásoké. 1986 óta nem kötöttek ennyi házasságot.

Az elmúlt évtizedben Európában nálunk nőtt legnagyobb mértékben a házasságkötések száma és a gyermekvállalási kedvet mutató termékenységi ráta is.

Hozzátették, a Orbán Viktor polgári kormánya – amelyet a baloldal folyamatosan támad – következetesen támogatja a fiatalok családalapítási, gyermekvállalási terveit, számos intézkedést vezetett be, amely megkönnyíti azt, hogy ma Magyarországon ne okozzon anyagi hátrányt a gyermeknevelés. Az ilyen típusú, anyagi előnyt biztosító intézkedések, mint például a családi adókedvezmény, a babaváró támogatás, a 25 év alatti fiatalok szja-mentessége vagy a csok arra ösztönzi a fiatalokat és a szülőket, hogy merjenek családot alapítani és gyermeket, gyermekeket vállalni.

Milyen veszélyei vannak a migrációnak? (Második pont)

Orbán Viktor beszédének második pontjával kapcsolatban Marsai Viktor elmondta: a tőlünk távoli konfliktusok valóban fokozzák a bevándorlást, azonban a migránsok többsége nem menekült, hanem gazdasági bevándorló. Az európai álmot szeretnék megvalósítani. A Migrációkutató Intézet igazgatója leszögezte, fontos különbséget tenni a bevándorlókkal kapcsolatban, hiszen akik legálisan érkeznek, azok integrációjánál többségében jó eredményeket látnak.

– A probléma mindig ott van, amikor az illegális csatornákon érkezőkkel kell valamit kezdeni, mert többségüknek nincsenek olyan képességeik, hogy az európai munkaerőpiacon integrálódni tudjanak.

Nagyon sokszor nem beszélik a nyelvet, nem értik azt a kulturális közeget, ahová megérkeznek, s különösen akkor van probléma, ha ez tömegesen történik. Az évi több százezres tömeg óriási kihívások elé állítja Európát. A Frontex adatai szerint 2015 óta nagyjából hárommillió ember érkezett illegális csatornákon

– magyarázta. Az oktató hozzátette: kétségtelen, hogy egyes országokban, mint Svédország vagy Ausztria, a növekvő illegális migrációs mutatókkal azonos arányban növekedtek a bűnözési számok, azonban nem gondolja, hogy munkahelyek megszűnése és energiahiány esetén a bevándorlók az utcára vonulnának. Kiemelte: a migránsok Nyugaton társadalmilag nem szervezettek. Bár több helyen látni a párhuzamos társadalmak jelenlétét, politikai erejük, mobilizálóerejük nincs.

– Az a nagy kérdés, hogy egy olyan társadalomból érkeznek-e, ahol a hűség alapja az állam, illetve valami magas szintű szervezőerő, vagy olyan társadalmakból, amelyek klánalapúan szerveződnek, amelyek a csoportok iránt mutatott hűség alapján nyilvánulnak meg.

Miért veszélyes a genderideológia? (Harmadik pont)

– A háború zaja jelenleg elfedi ezt a témát, ezért kevesebb szó esik róla, de mindez nem jelenti azt, hogy a veszély teljesen elmúlt. Újabb és újabb kísérleteket kell majd elhárítani, hiszen a progresszív mozgalmak nem tettek le arról, hogy Magyarországon is megvalósítsák lázálmaikat. Történelmi távlatokban mérve ugyanakkor azt gondolom, hogy egyszer a többi szélsőséges ideológiához hasonlóan a genderelmélet is a múlté lesz majd. Addig azonban ellen kell állni, jelenleg nagyon erős ez az ideológia, a veszély ezért aktuális és komoly – nyilatkozta lapunknak Szikra Levente Orbán Viktor harmadik pontjával kapcsolatban.

Az Alapjogokért Központ elemzője szerint az elmúlt évtizedek azt mutatták meg, hogy a nyugati világ folyamatai gyakran megjelennek hazánkban is, függetlenül attól, hogy kívánatos vagy káros folyamatról van-e szó.

A magyarországi baloldali, progresszív mozgalmak ráadásul folyamatosan dolgoznak is ezen a genderkérdés kapcsán. Felelőtlenségnek gondolom ezért azzal szőnyeg alá söpörni a témát, hogy ez csak külföldön van így, mert bizony komoly a veszélye annak, hogy Magyarország sem ússza meg a családok kiüresítésére irányuló kísérleteket

– mondta Szikra Levente. Emlékeztetett, a beszivárgás már meg is kezdődött hazánkba, „gondoljunk csak a gyermekeket befolyásoló mesekönyvekre vagy az egyes iskolákban megtartott genderügyi foglalkozásokra”.Az elemző leszögezte, a probléma valós, és minél hamarabb lépünk fel ellene, annál könnyebb lesz megakadályozni a széles körű elterjedését. Szikra Levente úgy értékelt: a genderideológia az elmúlt évtizedek egyik legátfogóbb, legrafináltabb támadása a zsidó–keresztény alapokon nyugvó euró­pai, benne a magyar kultúra és társadalom ellen. Mint mondta, a progresszív mozgalmak képviselői minél több embert el kívánnak bizonytalanítani a saját identitását, értékeit illetően, hogy aztán könnyebben befolyásolhassák őket.

Ebből a szempontból a gyermek- és a serdülőkor a legveszélyesebb, hiszen ebben az életkorban az identitás még csak kialakulófélben van, könnyebben alakítható.

Az elemző szerint a végső cél az, hogy a társadalomban ne legyenek olyan stabil alapok, mint a család és a férfi-nő közötti házasság, hiszen ezek hiányában a természetes közösségek helyett az egyének és a kreált kisebbségi csoportok kerülnek a középpontba, ami lebontja a társadalmi kohéziót, de egyéni szinten is lelki gondokat hoz magával.

Miért rossz Magyarországnak a háború? (Negyedik pont)

– Az első hidegek megjelenésével jön el Európában a vízválasztó időszak. Jelen helyzetben egy apró, kipattant szikra elég lenne ahhoz, hogy gyakorlatilag bárhol háború alakuljon ki a világban. Ahogy a miniszterelnök mondta, a veszélyek korát éljük – mondta lapunknak Georg Spöttle Orbán Viktor negyedik pontjával kapcsolatban. A Nézőpont Intézet elemzője hibának nevezte, hogy a nyugati vezetés a „jóemberkedés” politikáját követi a mai napig, s ragaszkodik a szankciókhoz.

– Ahogy a miniszterelnök tusványosi beszédében jelezte, ezek csak nekünk fájnak. Nincsenek tele a gáztározóink, kétséges, hogy egyes európai országok biztosítani tudják-e télire a meleg vizet, a fűtést az állampolgároknak – a rezsiárakról nem is beszélve. Németországban jelenleg azt mérlegelik, baj esetén ki kapja majd az energiát: a lakosság vagy az ipar – ismertette az elemző.

A biztonságpolitikai szakértő leszögezte, a nyugati szankciók következtében Európa gazdasága teljesen tönkremehet.

– Ahogy a magyar kormányfő is mondta, az első hidegek megjelenésével jön el Európában a vízválasztó időszak. A tél vészesen közeleg, a nyugati vezetők azonban továbbra sem engednek a szankciókból, továbbra is fegyvereket küldenek Ukrajnába, elhúzva ezzel a konfliktust – mondta. Georg Spöttle emlékeztetett, a magyar kormány világossá tette álláspontját az orosz–ukrán háború kérdésében: Magyarországnak ki kell maradnia belőle. Hogy hogyan tudjuk ezt elérni? A magyar vezetés mindenkivel jóban akar lenni, több oldalról bebiztosítva magát. Ezen stratégia része volt a keleti nyitás olyan országok felé, amelyek bővelkednek energiahordozókban. Az elemző úgy véli, ezek a kapcsolatok a garanciái annak, hogy Magyarország a béke szigete tud maradni – fejtette ki az elemző.

Milyen ősz vár Európára? (Ötödik pont)

– A kudarcot vallott háborús válságkezelés hatására az átlagfogyasztás szintjén is erősen érezhető, elszabaduló energiaárak és a recesszió nemcsak a lakosság, de az ipar számára is komoly problémákat okoznak. A lakosság életszínvonalára egyértelműen hatással lesz a sokszorosára emelkedett energiaár, így Európa-szerte tiltakozással zsúfolt őszre számíthatnak a kormányok. Főleg hogy kormányzati oldalról bicskanyitogató javaslatok születnek a valós problémakezelés helyett. Ezen a ponton érdemes megjegyezni, hogy a háború kitörése óta megbukott az olasz, a brit, a bolgár és az észt kormány, elemzői szemmel nézve a sor biztosan folytatódni fog – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Talabér Krisz­tián.

A Nézőpont Intézet elemzője szerint a magyar kormány egyik fő jellemvonása, hogy elutasítja az „árral sodródás” jelenségét. – Bármilyen válság is merült fel globálisan, igyekezett lokális válaszokat adni rá. A 2015-ös migránsválság idején felépített határzár egy lokális válasz volt egy globális jelenségre, ahogy a 2021-es vakcinahiány esetén a kínai és orosz vakcinabeszerzés is. Az Orbán tusványosi békebeszédében meghirdetett tíz pont is ehhez a keretrendszerhez illeszkedik.

A tőke- és az energiaforrások diverzifikálása mindenképpen kiemelendő

– ismertette az elemző. Emlékeztetett, 2010 óta Magyarország számos döntést hozott annak érdekében, hogy az ország energiabiztonsága ne legyen veszélyben – ezek közül az egyik legfontosabb a rezsicsökkentés védelme. Talabér Krisztián megemlítette az országban megtalálható erőművek vagy a Mol-részvények korábbi állami visszavásárlását is, majd a kormányzat energiaválságra adott válaszait helyezte középpontba.

– Az energiafüggőség csökkentése érdekében energia-veszélyhelyzetet hirdettek, ami a fővárosi klímavészhelyzettel szemben valós intézkedéseket is tartalmaz.

A belföldi gáz- és lignitkitermelés növelése, gáz beszerzése alternatív kereskedelmi útvonalakon, kiviteli tilalom elrendelése, erőművek hatékonyabbá átalakítása mind-mind azt jelzi, hogy a kormány észlelte a helyzetet, azonosította a súlyosságát és igyekszik ura lenni a helyzetnek – magyarázta.

Az elemző szerint a baloldal a rezsicsökkentés ősellensége.

Emlékeztetett, az intézkedés bevezetését nem támogatták, az elmúlt évek alatt pedig számtalanszor kijelentették, hogy teljes egészében megszüntetnék. – Kormányváltás esetén a népszerű és igazságos intézkedés biztosan megszűnt volna, ami havi szinten 150 ezerrel, éves szinten pedig 1,8 millió forinttal rövidítette volna meg a családokat. Most is kiderült, a lakosság érdekeinek képviseletére hazánkban a baloldal alkalmatlan – fejtette ki gondolatait Talabér Krisztián.

