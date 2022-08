Posta Imre vádemelésre számít az ügyükben

Mivel e-mailben történt megkeresésünkre csak egy rövid személyeskedő válasszal reagált, a legutóbbi, keddi bejegyzéséből idézünk az ügy menetére vonatkozó részleteket.

„Tegnap (hétfőn) volt (az egyik gyanúsított-társ) Á. Ki lett egészítve a vád pár nyomozati anyaggal, ha már átnézték a számítástechnikai eszközöket.”

Kiderült, van egy felvétel 2019. január elejéről, amikor élménylövészeten vettünk részt, mert Á. akkor végezte el a lövészetvezetőségi tanfolyást és mi voltunk páran a próbacsapat, hogy gyakoroljon.

„Nem »Pi-körös« rendezvény volt, hivatalos lőtéren, 10 ezer per fős részvételi díjjal, biztonsági rendszabályokból kiképezve…, ahogy azt kell. L. csinált pár fotót és pár snittet is, ha már ott van. A fotókból tettem ki én is, nehogy azt sejdítse valaki, titkolózás van, de a videóra azt mondtam, ne menjen ki, nehogy félreértse valaki […]. Majd mindenki magának intézi a dolgát vagy belép a honvédelemhez kiképződni, ahogy azt többször ajánlottam volt. Na, ez a lényegi elem, amivel gazdagodott a vád és augusztus 29-re ígérte az ügyész az iratbetekintést… aztán persze bíróságra kellene adnia immár az ügyet, mert ők a nyomozással végeztek” – írja Posta a folytatólagos kihallgatásról. Őt keddre idézték be, és úgy készült, hogy esetleg bent is tartják, ám erre nem került sor.

„[…] Nem volt semmi extra, lényegében az Á. iratot ismertették, az ügyész […] laza volt és viccesen kérdezte, mintegy véletlen, hogy most olvasta oppárdon, hogy blogolok… és akkor mi is van. Nem tett megjegyzést.”

Úgy tűnik, meglesz a vádemelés […]. Ügyvéd megjegyezte a jegyzőkönyvnek, hogy amik itt elhangzottak, még csak nem is bűncselekmények”

– írta saját kihallgatásáról az egykori pszichológus, aki szeptember 30-ig áll bűnügyi felügyelet alatt.

A gyanúsítás szerint Postáék részben nyílt, részben konspirált tagságú szervezetet működtettek, amit a közösségi médiában népszerűsítettek. A gyanúsítottak – az antiszemita nézeteik hangoztatása mellett – az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására konkrét intézkedéseket tettek, amikor tagságukat a gyűlésükön és az interneten közéleti szereplők megölésére szólították fel.

Borítókép: Posta Imre (Fotó: TEK)