Titkosszolgálatok áldozatának mondja magát Posta Imre

Zavaros és pengeéles

Posta cikkünk megjelenésének másnap a tőle megszokott, hosszú, időnként zavaros, máskor pengeéles fejtegetéssel reagált a blogján, ám azóta hallgat. Az írásban feltett kérdéseinkre se válaszolt.

Posta azt állítja, hogy őt mindössze a Facebook- és a YouTube-használatától tiltotta el a kényszerintézkedéséről döntő nyomozási bíró, azzal az indokkal, hogy ott követte el a gyanúsításban leírt bűncselekményeket. Mivel a gyanúsított nem küldte meg az erről szóló határozat pontos szövegrészletét, mai ismereteink szerint továbbra is az internettől való teljes eltiltás az életszerű és hírértékű.

Posta egyébként azt is állítja, a Facebookról már két éve letörölte magát, a YouTube-on pedig továbbra is ott van a gyanúsítást megalapozó egyik videófelvétel, nevezetesen a Nyúlon tartott előadásuk, ahol ők nem arról beszéltek, hogy kimondták a halálos ítéletet X. és Y. felett, hanem arról, hogy X. és Y. kimondta a halálos ítéletet saját maga felett.

A blogot pedig azért használja, mert ez az egyetlen lehetősége, hogy például államellenes cselekedetekre felhívja a figyelmet.

Összeesküvés-elméletek

Két olyan állítást is megfogalmaz Posta Imre, amit nehéz komolyan venni. „Mivel jövő hét keddre vagyok beinvitálva folytatólagos kihallgatásra az ügyészségre (E., Á. és L. is be van kéretve), feltűnő ez a provokatív cikk. Ezért mondom, megrendelésre készült.” – írja augusztus 4-i bejegyzésében. Mivel az erre vonatkozó kérdésünkre se válaszolt, nem tudhatjuk, mi várható a kihallgatáson. Elképzelhető, hogy az igazságügyi szakértői vizsgálatok egyike-másika elkészült, és azokkal szembesítik majd a gyanúsítottakat.

Posta másik állítása még meredekebb. Nemcsak az ellenük jelenleg folyó büntetőeljárást, hanem az évek során a körülötte történt gyanús dolgokat, illetve –szerinte – hirtelen haláleseteket is titkosszolgálati akcióknak tudja be.

„Feltűnt a hatóságoknak, hogy naplózok? Nem, nem tűnt fel. Az történt, hogy kénytelen-kelletlen elküldtem pár korábbi írásomat, feljelentésemet, alkotmányos rend erőszakos megdöntésének általam észlelt jelenségeire való felhívásaimat pár hatósági címre, titkosszolgálatoknak, utalva a forrásra, hol kutakodhatnak, ha nyomozni akarnak a valódi bűnösök után. Elküldtem nekik a 4 hónapos hosszabbításra tett panaszom is, nem csak a bírónak […].”

Posta Imre meggyanúsítása óta rendszeres levelezője lett a magyar hatóságoknak, és ezt szó szerint kell érteni, hiszen e-mailjeit gyakorlatilag az ország összes rendőri, bírósági ügyészi vezetőjének, titkosszolgálati vezetőjének megküldi. A levelekben pedig – saját állítása szerint – összeesküvésekre hívja fel a figyelmet a „polgárháború megelőzése” céljából.

Borítókép: Posta Imre elfogása (Fotó: TEK)