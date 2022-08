„Számunkra Magyarország biztonságának a megőrzése a legfontosabb”

– A cél, hogy a magyar katonák a lehető legnagyobb létszámban térhessenek vissza a gyakorlóterekre, de egyéb kötelezettségeiket is el tudják látni – nyilatkozta a Mandinernek adott interjúban Ruszin-Szendi Romulusz. A Magyar Honvédség parancsnoka a hazai haderőfjlesztési programról elmondta: a rendelkezésre álló erőknek a lehető legrövidebb időn belül bevetésre készen kell állniuk, vagyis le kell rövidítenünk az ennek eléréséhez szükséges időt.

– Ezzel párhuzamosan, az aktuális helyzethez igazodva – feldolgozva természetesen a szomszédban zajló háború tapasztalatait is – újragondoljuk a harceljárásokat a leghatékonyabb kiképzés érdekében. Fel kell gyorsítanunk a technikai eszközök beszerzését is, éppen a napokban biztosított a kormány plusz anyagi erőforrást a katonák egyéni felszerelésének egységesítésére

– tette hozzá.

Az altábornagy beszámolt arról is, hogy a honvédelmi alapot azért hozta létre a kormány, hogy a haderőfejlesztés az infláció és a globális gazdasági nehézségek ellenére se álljon le, így alapvetően az utóbbiról van szó.

– Az idén és jövőre az alapból mintegy 65 milliárd forintot fordítunk a fejlesztésekre, többek között az említett egyéni felszerelésekre is

– rögzítette.

Ruszin-Szendi Romulusz kiemelte, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor a szomszédban háború dúl, valamint a déli határon is egyre súlyosabb a helyzet, már mindenki érti, miért van szükség ütőképes haderőre, miért kell költeni a saját biztonságunkra.

– Számunkra Magyarország biztonságának megőrzése a legfontosabb, ehhez azonban védelmi képességeink fejlesztésére van szükség

– fogalmazott.

Továbbá jelezte, hogy a Honvédelmi és haderőfejlesztési program egyik alappillére az, hogy a katonai hivatás egyet jelentsen a megbízható jövedelemmel és kiszámítható életpályával. Emiatt a katonák évről évre illetményemelést kaptak, jött a fegyverpénznek is nevezett hathavi fizetés egy összegben, szeptemberben ismét illetményemelés lesz, és már tudjuk azt is, hogy ez a tendencia 2024-ben is folytatódni fog.

Az altábornagy kiemelte, hogy jelenleg tizenegyezer felett van a tartalékos összlétszám, és azok, akik komolyan gondolják, és munkahelyük mellett időt szakítanak rá, ugyanolyan kiképzésben részesülnek, mint a szerződéses katonák, és ugyanolyan feladatokat is osztunk rájuk.

– Ameddig a Belügyminisztérium úgy nem látja, hogy az újonnan felállítandó határvadászszázadokkal már kézben tudja tartani a helyzetet. Addig támogatjuk a rendőr kollégákat, ameddig szükség van ránk, a Magyar Honvédség számára nincs távozási időpont kijelölve – részletezte a honvédségnek a déli határon végzett munkájáról szólva Ruszin-Szendi.

A honvédség parancsnoka úgy látja, hogy az elrettentés politikája nagyon összekovácsolta a NATO-szövetséget, amely most ereje teljében van.

– Azzal mindenki, így Oroszország is tisztában van, hogy ha a háború eszkalálódna, a NATO egésze azonnal és rendkívül erélyesen reagálna a megoldás érdekében. Nincs széthúzás, nincsenek félreértések: teljes egység van – jelezte.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Teknős Miklós)