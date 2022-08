Visszahódítaná a fideszes jelölt az elvesztett miskolci körzetet

Három jelölt méreti meg magát egy hónap múlva, szeptember 25-én a Hegedűs Andrea (DK) lemondása miatt megüresedett miskolci önkormányzati mandátum megszerzéséért. Ringbe száll a voksoláson Barta Gábor (Fidesz–KDNP), Sebe-Gazdig Judit, a balliberális pártok jelöltje és Fülöp József Istvánné (Magyar Munkáspárt, Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom).

A kormánypárti aspiráns a Magyar Nemzetnek azt mondta, hogy noha a terep a baloldalnak kedvez, mindenképpen megszerezné a mandátumot, amit korábban, 2014-ben már sikerült elnyernie.

– Leginkább helyismeret kell ahhoz, hogy győzni lehessen ebben a körzetben, és persze tartani kell a kapcsolatot az emberekkel. Az is segíthet, hogy 2014 és 2019 között a 3-as választókerület képviselője voltam, így ismerem az itt élők helyzetét, problémáit. Ráadásul nem is voltam sikertelen a munkában, nagyon sok mindent elérnünk együtt, az emberekkel közösen abban az öt évben. Jelentősen tudtam fejleszteni a körzetem, és igyekeztem reagálni az embereket foglalkoztató problémákra

– mutatott rá Barta Gábor.

A fideszes politikus úgy érzi, hogy az a fejlődés, ami az ő idején, 2014 és 2019 között elindult, az elmúlt három évben elakadt.

– Sokan úgy érezték, hogy 2019 után nem a lakosság általános érdekeit tartották szem előtt, hanem inkább csak egyes, a baloldalhoz és annak holdudvarához közel álló emberek szempontjai voltak fontosak. A jól bevált szokás szerint kettős mércét alkalmaztak. Emellett, ha valami nem sikerült vagy nem működött, akkor azzal védekeztek, hogy a gondok az előző, fideszes városvezetés és a körzeti önkormányzati képviselő miatt álltak elő – fogalmazott Barta Gábor.

A kormánypárti politikus példaként említette a hejőcsabai magángyógyszertár esetét, amelynek felújítását rajta kérték számon.

– Hegedűs Andrea nem tudta, vagy inkább nem akarta tudni, hogy egy magántulajdont az önkormányzat nem újíthat fel – tette hozzá.

Barta Gábor elmondta, hogy a választásig hátralevő hetek is munkával telnek, ő és csapata, ahogy eddig, úgy ezután is keményen dolgozik majd. Ugyan az elmúlt három évben is folyamatosan követte a körzet mindennapjait, elmondása szerint ott segített, ahol tudott, de mégis igyekszik minél többet beszélni az emberekkel, és meghallgatja észrevételeiket, javaslataikat.

– Ez alapján megpróbálunk a baloldali ígéret dömpinggel szemben alternatívát nyújtani. Azokra az eredményekre lehet alapozni, amiket 2019-ig elértünk. Büszkék lehetünk arra, hogy az előző ciklusban felújítottuk az Óra teret, cseréltük az ivóvíz-gerincvezetéket az egyik utcában, illetve megoldottuk a karácsonyi díszkivilágítást a körzetben – hangsúlyozta a kormánypárti aspiráns.

Mint azt korábban megírtuk, Miskolcon azért tartanak szeptember 25-én időközi önkormányzati voksolást, mert a 3-as számú körzet korábbi képviselője, Hegedűs Andrea, a Demokratikus Koalíció színeiben listás parlamenti mandátumot szerzett a tavaszi országgyűlési választáson. A politikusnak így le kellett mondania a városi képviselői mandátumáról.