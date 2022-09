A szívhangrendelet ellen hergel a baloldal

A formanyomtatvány a belügyminiszter 29/2022. (IX. 12.) BM rendeletének része, amit a ma megjelenő Magyar Közlöny szerint módosított Pintér Sándor. A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet módosítása azt jelenti, hogy a jövőben az

abortuszon gondolkodó kismamáknak meg kell hallgatniuk a bennük lévő magzat szívhangját, mielőtt az elvetetésről döntenek.

A törvénymódosítás kapcsán a Hetek megkeresésére a Belügyminisztérium kiemelte: kutatások igazolják, miszerint a magyarok közel kétharmada az első szívdobbanáshoz köti a gyermek életének a kezdetét. Mint írták, a szívdobbanás korszerű eszközökkel már a várandósság korai szakaszában kimutatható, ezért a szakmai irányelv teljesebb körben ajánlja a tájékoztatást a várandós nők számára.

Megalapozottabb döntés esélye

A magzati szívdobbanás édesanyáknak való bemutatásáról szóló miniszteri rendeletet több keresztény-konzervatív szervezet, így a CitizenGO és a Szent István Intézet is üdvözölte. A CitizenGO közleményében kiemelte: fontos lépés történt a politikai döntéshozatal terén a születendő gyermekek védelmében, amiért a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettesének, a kezdeményező Dúró Dórának, Pintér Sándornak és mindazoknak köszönet jár, akik a háttérben segítették annak megvalósulását. Véleményük szerint a szívdobbanás megmutatása az életmentés és a szemléletformálás eszköze is egyben, hiszen mindenki tudja, hogy ahol szívdobbanás van, ott élet is van.

A Szent István Intézet is hangsúlyozta:

az új eljárásrend egy árnyaltabb, megalapozottabb döntés esélyét hordozza a várandós nők számára.

A megfogant élet, amelyet az alaptörvény is védeni rendel, ezzel esélyt kaphat, létezéséről üzenhet a sorsáról rövid idő alatt, krízishelyzetben döntő édesanyának – fogalmaztak. A Szent István szellemi örökségét védő intézet arra is javaslatot tett, hogy az „élet kopogtatásának” első pillanatától a várandós nőknek álljon a rendelkezésére egy éjjel-nappal hívható krízis-segélyszolgálat is, amelynek telefonszáma már a várandósteszteken feltüntetve segítséget nyújthat a valamely okból nehéz helyzetben lévő édesanyáknak.

Demonstrációt hirdetnek

A Demokratikus Koalíció azonnal magyarázatot vár a kormánytól, hogy miért kezdett abortuszszigorításba, illetve mikorra várható a következő szigorítás.

Ráczné Földi Judit, a Gyurcsány-párt elnökségi tagja szerint a rendelet módosítása azt célt szolgálja, hogy még egy papírt kelljen beszerezni, és mivel ez időigényes, az abortuszra várók „csússzanak ki” abból az időkorlátból, ameddig még engedélyezett a terhességmegszakítás. Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke úgy látja, ez a lépés a kormánypárt részéről az abortusz tiltásának kezdete lehet, ezért az intézkedés azonnali visszavonását követeli a belügyminisztertől.

Soros György magyarországi feminista szervezete, a Patent Egyesület (Patriarchátust Ellenzők Társasága) pedig biztos benne, hogy ezzel a lépéssel egy életet sem fognak megvédeni, ehelyett megalázzák és még nagyobb nyomás alá helyezik a nőket. Az egyesület szerint itt az idő szerveződni, ezért szeptember 28-ra, a biztonságos abortuszhoz hozzáférés világnapjára demonstrációt hirdetnek.

Tóta W. Árpád ellenzéki publicista megosztotta a véleményét a kormány új rendeletéről, ami a szívhang meghallgatásához köti az abortusz elvégzését. A publicista humorizálva úgy vezette fel az írását, hogy „megosztom én is a SZÍVHANGOMAT”. Kifejtette, hogy szerinte „az abortusz szörnyű dolog, teljesen érthető, ha valaki szeretné, hogy minél kevesebb legyen”. Hozzátette, hogy viszont „Ilyen aktivistából kétféle van: az egyik a fogamzásgátlás terjesztéséért küzd. Amelyik ezt nem teszi, az bigott idióta, illetve nőgyűlölő; és nem a magzatok élete érdekli, hanem a fejében zümmögő hangok, meg hogy másokat minél jobban megszívathasson.

Velük szemben a helyes válasz: szüljenek süncsaládot, naponta.

– fogalmazott a baloldali publicista.

Bűnt követ el

Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője is reagált a Magyar Közlönyben megjelent abortuszrendelet módosításra. Mint írta, „Pintér Sándorral ellentétben én dolgoztam szülész-nőgyógyászként” – idézte fel. Mint írta,

„kevés csodálatosabb érzés van annál, amikor egy baba megszületésénél jelen lehetünk orvosként. De azt is tudom, hogy abortuszra nem hobbiból érkeznek az emberek.”

Cseh Katalin úgy véli a mai jogszabály-módosításról, amellyel kötelezővé tennék, hogy abortusz előtt az anya meghallgassa az embrió szívhangját, „nem kevesebb terhességmegszakításhoz, hanem több lelki sérült emberhez vezet. Azt az érzést kelti a terhes nőben, hogy bűnt követ el” – szögezte le.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: 123RF)