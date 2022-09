Aktívan az osztállyal program: a legszegényebbeknek is járnak a felejthetetlen élmények

A koronavírus-járvány után a magyar kormány programot hirdetett a közösségi élet újraindítására, amelynek részeként hetvenmillió forinttal támogatja a hátrányos helyzetű gyerekek egynapos aktív osztálykirándulásait.

A következő másfél hónapban száz iskolából ötezer rászoruló gyereknek biztosít a kormány aktív és természetközeli élményeket egynapos osztálykirándulások formájában Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye területén.

A gyermekek lakóhelyének ötven kilométeres körzetében kerestük meg azokat a helyeket, ahová el tudjuk vinni őket aktív programokra az Egererdővel, a Nyírerdővel és az Északerdővel együttműködve. Nyolc erdei iskola is vállalta, hogy fogadja a gyerekeket

– ismertette a részleteket az államtitkár.

Mint mondta: a program széleskörű összefogásban jön létre: az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ (AÖFK), a Művészetek Völgye és a Máltai Szeretetszolgálat közösen valósítja meg a kirándulásokat az állami erdészetek bevonásával.

Az idei évet próbaévnek tekintjük, és a tapasztalatokat felhasználva a jövőben még több hátrányos helyzetű gyereknek biztosítjuk ezt a lehetőséget, akik egy osztálykirándulás költségét nem tudják kifizetni. Fontos, hogy ők is megismerjék tágabb környezetüket, hazájukat, és olyan élményekhez jussanak, ami e nélkül nem lenne számukra elérhető. Bízunk benne, hogy ezek a kirándulások egy kis lökést, lelkesedést adhatnak ezeknek a gyerekeknek. Nincs annál értékesebb élmény a gyerekek számára, mint amit egész életükben magukban őrizhetnek.

– számolt be a programról Révész Máriusz Facebook-oldalán.

Az államtitkár azt is közölte: a kirándulásokat hétköznap, tanítási napokra szervezik, a gyerekeket és a kísérő pedagógusokat buszok viszik majd el kijelölt erdei iskolákba, ahol délelőtt olyan programokon vehetnek részt, mint tanösvényséta, madár– és növényvizsgálat, illetve különböző erdei iskolai foglalkozások. Úgy fogalmazott: a sportos programok mellett ebédre is vendégül látják a csoportokat, hogy a különböző sorversenyek, a számháború és az íjászkodás előtt megfelelő energiához jussanak.

Fontos, hogy ezek a hátrányos helyzetű gyerekek kilépjenek azokból a keretekből, ahol a mindennapjaikat élik, és lássák, hogy van más világ is, ahová nagyon sokan közülük még nem jutottak el

– hangsúlyozta Révész Máriusz.

„Mit érzel akkor, amikor felküzdöd magad egy hegytetőre, ha az erdőben rátalálsz egy eldugott ösvényre vagy először lépsz át egy barlang bejáratán? Ez a felfedezés öröme, amely különös, ismerős érzés azoknak, akik gyakran járnak a természetben. Viszont ez jóval kevesebb alkalommal adatik meg azoknak a gyerekeknek, akik nehéz anyagi körülmények között, hátrányos helyzetű családokban nevelkednek, ahol legtöbbször a mindennapi szükségletek kielégítése is komoly gondot jelent. Ilyen körülmények között jóval kevesebb lehetőség adódik a kalandra, a kirándulásra, a felfedezésre. Az Aktívan az osztállyal kezdeményezés ezeknek a gyereknek szeretne egy igazán pozitív élményt biztosítani”

– olvasható a program honlapján.

Thaisz Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványának kuratóriumi elnöke úgy látja: nagyon fontos, hogy a nehéz körülmények között élő gyerekek átlépjék a településük határát, megismerjék a világ azon részét is, amit még nem láttak. Hasonlóképpen látja ezt a Oszkó-Jakab Natália, a Művészetek Völgye fesztiváligazgatója is, aki az aktív Magyarország tolmácsolásában arról beszélt: az egyik fesztiváluknak ez a térség ad otthont, így jól ismerik a környéket, valamint az iskolákkal is hosszú idők óta dolgoznak együtt, ezért szívügyüknek tekintik, hogy munkájukkal közelebb vigyék a hátrányos helyzetű fiatalokhoz a kultúrát, a természet szeretetét és az aktív életet.