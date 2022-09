Csigatempóban oldja meg a szlovák állam a Sajó-katasztrófát

Még mindig befolyik a szennyeződés a Sajóba, csak most már sokkal kisebb mennyiségben, lényegesen alacsonyabb koncentrációban, mint korábban, a február 24-én kezdődött katasztrófát követően

– erről beszélt lapunk megkeresésére Orosz Örs Nyitra megyei képviselő. Hozzátette: emiatt a bányavíz beömlésének helyszíne alatti két falunál még mindig narancssárga a folyó vize, de magasabb vízállásnál lehet, hogy ez is mérséklődni fog. Szavai szerint a Sajó vízminősége a magyarlakta területen, a Rozsnyói-medencében és a folyó völgyében kielégítő. – Ennek is köszönhető, hogy a halak visszatértek a folyóba, az alsó szakaszon, Pelsőcnél pedig rákokat is láttak a horgászok. Azt viszont nem tudom, hogy maga a hal mennyire szennyezett, a környezetvédők szerint a húsa nem fogyasztható – mondta el a politikus.

Orosz Örs rámutatott arra: a szlovák politika és a hatóságok hozzáállása attól kezdve változott pozitív irányba, hogy július 19-én Zuzana Caputová ellátogatott a Sajóhoz. A köztársasági elnököt a Nyitra megyei képviselő személyesen vezetett körbe.

Másnap a szlovák kormány négy, a katasztrófában érintett járásra kihirdette a rendkívüli állapotot, a hatóságok azóta többé-kevésbé a helyzet súlyosságának megfelelően kezelik az ügyet. – A nem hivatalos információim szerint két héten belül érkezhet Ausztriából egy szűrőberendezés, amivel a tervek szerint a bányából beömlő vizet tisztítják majd meg. Jó kérdés, hogy miért csak most és miért Ausztriából érkezik a berendezés, hiszen Magyarország már az ügy kirobbanásakor felajánlotta a teljes körű segítségét, amivel Szlovákia nem élt – méltatlankodott a politikus. Orosz Örs értesülései szerint hamarosan elkezdődhet a mederfenéki üledék felszámolása is. Felhívta a figyelmet arra, hogy amikor a szennyeződés a folyóba ért, akkor ott kicsapódott és a meder fenekén szétterült. Később elsősorban olyan helyeken rakódott le, ahol a Sajó folyása lelassul. Ilyenek például a kisebb vízerőműveknél levő duzzasztók, például Gombaszögnél, Csontónál és Beretkénél is hasonló a helyzet.

A terv az, hogy először a Csontónál leülepedett szennyeződést emelik ki markológéppel a mederből, és valamilyen zagytározóban helyezik el. Ha viszont Csontónál ezt a munkát elvégzik, akkor a szennyezett üledék részben felkeveredik majd, és továbbhalad a folyóban. Így ennek a munkálatnak csak akkor van értelme, ha a magyar határig több helyszínen is elvégzik a szennyeződés kiemelését

– mondta a megyei képviselő. Orosz Örs beszélt arról is, hogy a teljes meder megtisztítása több tíz kilométeres szakaszon lenne szükséges, de ez egy elég komplex feladat, ezt alaposan meg kell tervezni. Szavai szerint a folyónak nem lehet mindenhol nekiesni markolóval. – Egy biztos, az üledék rendkívüli módon szennyezett. A mérések borzasztó számokat mutatnak, a legfelső szakaszon, ott, ahol befolyik a szennyezés, egy kilogramm üledék öt gramm arzént tartalmaz – fejtette ki Orosz Örs.

Borítókép: Ott, ahol beömlik a szennyeződés a Sajóba, még mindig narancssárga a folyó vize (Fotó: Bach Máté)