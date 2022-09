Hétfőn indul az őszi politikai szezon

A hétfői ülésen a parlament több baloldali képviselő mentelmi ügyében dönteni fog, így Fekete-Győr András esetében is, akivel szemben hivatalos személyi elleni erőszak vádjával folyik büntetőeljárás. Emlékezetes: Fekete-Győr a 2018-as túlóratörvény elleni, a Kossuth téren tartott tüntetésen még a Momentum elnökeként dobálta meg a rendőröket füstgránáttal. Most az Országgyűlés mentelmi bizottsága azt javasolta, hogy a Momentum bukott exelnökét fosszák meg a mentelmi jogától.

Ugyanezt kérte a bizottság Hegedűs Andreának, a Demokratikus Koalíció képviselőjének az ügyében is. A Gyurcsány-párt képviselője rágalmazás vétsége miatt került bíróságra, és az eddigi gyakorlattal ellentétben a mentelmi bizottság támogatta, hogy a magánvádas eljárás esetén is megvonják Hegedűstől a mentelmi jogát. Rajtuk kívül döntenek három momentumos politikus, Orosz Anna, Hajnal Miklós és Tóth Endre, valamint a Jobbik korábbi elnöke, a pártot azóta elhagyó Jakab Péter mentelmi ügyében is. Esetükben szintén magánvádas eljárásokról van szó, azonban a mentelmi bizottság az általános gyakorlathoz igazodva azt javasolta, hogy ne függesszék fel az említett képviselők mentelmi jogát.