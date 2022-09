Hitük megvallására buzdítja a népszámláláson a katolikusokat az MKPK

Az MKPK felhívta a katolikus hívek figyelmét, hogy az őszi népszámlálás alkalmával is vallják meg hitüket, ezért kampányt indítanak.

Az MKPK tájékoztatott arról is, hogy a tanév rendben elindult a 341 katolikus oktatási intézmény 752 telephelyén, ahol több mint 140 ezer diák kezdte meg tanulmányait. Emellett áttekintették, hogy az MKPK irányítása alá tartozó Katolikus Pedagógiai Intézet hány hazai és nemzetközi prevenció fókuszú programot indított az elmúlt években, ezeket pedig a jövőben is folytatják. Döntöttek arról is, hogy a Katolikus Szeretetszolgálat intézményrendszerébe integrálják a Katolikus Alkoholistamentő Szolgálatot, amelynek célja a hatékonyabb működés annak érdekében, hogy még több embernek tudjanak segíteni.

A tanácskozáson Veres András, az MKPK elnöke bemutatta a határon túli magyar ajkú egyházmegyék ünnepeit is tartalmazó Római Misekönyv legújabb magyar nyelvű kiadását, amiből az első példányok már meg is érkeztek az egyházmegyékhez, bár a kiadást jelentősen lassította az általános papírhiány. A püspökök testülete emellett arról határozott, hogy csatlakozik az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) azon kezdeményezéséhez, amely szeptember 14-én egy európai imanapon hívja közös imára a híveket a békéért.

Mindezeken felül elkezdődtek a 2025-ös szentév előkészületei, amelynek mottója „a remény zarándokai” lesz. Az első szentévet 1300-ban tartották, és általában 25 évenként rendeznek ilyet, de időnként tartanak rendkívüli szentévet is, mint például 2014-ben, amikor az irgalmasság rendkívüli szentévét ünnepelte az egyház.

A közleményből kiderült az is, hogy az MKPK 80. születésnapja alkalmából Pro Ecclesia Hungariae díjat adományozott Habsburg-Lotaringiai Mihálynak, akinek XII. Piusz pápa volt a keresztapja. A díjazott több évtizedet töltött száműzetésben, majd 1995-ben tért haza Magyarországra. A Mindszenty Alapítvány elnökeként hét magyar személy boldoggá avatási eljáráshoz járult hozzá, és tevékenyen részt vett a Mária Rádió, illetve a Szent Benedek Iskolaközpont elindításában.

Beszámoltak arról is, hogy az MKPK támogatja Coreth Mária Teréziának, Batthyány-Strattmann László feleségének, valamint Csepellényi György vértanú boldoggá avatási eljárásának megindítását.

Coreth Mária Terézia 14 gyermeket szült, akikkel az első világháború alatt a kórházban segédkezett, illetve óvodát hozott létre az egyedül vagy árván maradt gyermekeknek. Csepellényi György pálos szerzetes 1674-ben mártírhalált halt. Habár a holttestét a kivégzés helyszínén hagyták, azon a korabeli beszámolók alapján nem mutatkoztak a romlás jelei, és végül az egri pasa parancsára temették el.