Karácsony Gergely mozgalma is kapcsolatban állhatott az Action for Democracyval + videó

Márki-Zay Péter a választási vereséget követően mondta azt, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom számlájáról a központi kampányt működtették. Ez azért vet fel kérdéseket, mert az ellenzék bukott miniszterelnök-jelöltje, pár héttel ezelőtt elismerte, hogy mozgalmához az Egyesült Államokból is érkeztek pénzek, ha viszont ebből pártokhoz is jutott, akkor az kimerítheti a tiltott pártfinanszírozás fogalmát. Márki-Zay azóta azzal magyarázkodik, hogy ők nem is választási kampányt folytattak.

Márki-Zay Péter mozgalmát tehát a Soros Györgyhöz köthető Action for Democracy támogatta. Azonban ahogyan arra a Kontra felhívta a figyelmet, a főpolgármester mozgalma is szerepelt ennek a szervezetnek a támogatottsági listáján egy ideig. Azonban szeptember elsejétől – tehát néhány nappal azután, hogy Márki-Zay a külföldi pénzekről beszélt –, az Action for Democracy honlapján megjelent egy közlemény, amiben az olvasható, hogy tévesen tették ki honlapukra a 99 Mozgalom nevű civil szervezet logóját.

Külön érdekes, hogy miután az előválasztás második fordulójában Karácsony visszalépett Márki-Zay javára, Márki-Zay egyből jelezte, hogy belép a 99 Mozgalomba. Karácsony Gergely azonban újságírói kérdésre azt mondta, hogy ez a belépés nem történt meg. Később Márki-Zay viszont határozottan állította, hogy belépett a mozgalomba, csak Karácsony nem tud róla.

Borítókép: Részlet a videóból (Forrás: YouTube)