Idén már 22 ezer kiskamasz kért segítséget

A legtöbb beszélgetésben szóba kerül a család. Nehéz úgy segítő kezet nyújtani, hogy nem tudjuk, a segélykérő szüleinek vajon van-e segítsége. Elkerülhetetlen, hogy azok a szorongások, amelyek a felnőtteket érik, óhatatlanul is áthatja a gyerekeket. Ugyanakkor nem szabad rátenni egy 13-14 évesre azt a felelősséget, hogy neki kell a nehéz időkön átsegíteni a családját. Sőt, nyomatékosítanunk kell bennük, hogy ez nem az ő feladatuk. A gyerekek biztonsága a felnőttek felelőssége, és semmiképpen nem fordítva. A segélyszervezet vezetője szerint ez különösen fontos most, amikor a háború közelsége szinte kézzel fogható.

Az elmúlt hónapokban túl közel kerültek hozzánk azok a szörnyűségek, amelyeket eddig csak a nemzetközi sajtóból láthattunk. Az első ukrán–orosz háborúról szóló hírek után mindannyiunk gyomra összeszorult, veszélyben vagyunk-e; az elmúlt hónapok eseményei, a gazdasági helyzet alakulása a felnőttekben is elültette az aggodalom magjait.

– A háború híre nemcsak a felnőtteket, hanem a gyerekeket is elérte, fontos, hogy a félelmeikre megfelelően és időben reagáljunk: fogadjuk el az érzéseiket, a megnyilvánulásaikat, ha kérik, beszélgessünk velük a hírekről.

Segítsünk megfogalmazni nekik érzéseiket, és nyugtassuk meg őket, hogy bár olvashatnak nyugtalanító híreket, jelenleg biztonságban vannak

– tanácsolta, hozzátéve, hogy figyeljünk a változásokra, a stresszben lévő gyerekek ugyanis különböző módokon jelzik az állapotukat.

Az alapítványhoz szeptembertől ukrán és orosz nyelvű segítők is csatlakoznak majd, hogy a háborútól menekülő gyermekek is megfelelő segítséget kapjanak. Nagyon sok feladat vár még ránk, és a többi gyermekkel dolgozó szakemberre, hogy azok a menekültek, akik itt fognak iskolába, óvodába járni, milyen fogadtatást kapnak, mennyire tudnak beilleszkedni, vagy egyáltalán lehetséges-e, cél-e az integrálódás, vagy egy átmeneti állapotban kell biztonságot adni nekik. Megannyi traumával érkeznek ezek a fiatalok: amellett, hogy nem ismerik a betűket, a nyelvünket, maguk mögött kellett hagyniuk az otthonukat, a barátaikat és az édesapjukat. Ezek a történetek ugyanakkor bekerülnek az iskolákba is, így a mi gyermekeinknek, a befogadó közösségnek is fontos, hogy segítséget, megértést és megnyugvást hozó válaszokat nyújtsunk ezekben a törékeny időkben – mutatott rá Csekeő Borbála.

