Tetten érték, majd letartóztatták Márki-Zay Péter roma vezető támogatóját

Agócs János büntetlen előéletű, azonban az eljárás tárgyát képező bűncselekménnyel egy ellene már folyamatban lévő büntetőeljárás hatálya alatt vált megalapozottan gyanúsíthatóvá. Figyelemmel a tettének véghezvitelére irányuló kitartó szándékára és haszonszerzési céljára, alappal lehet tartani attól, hogy a gyanúsított kényszerintézkedés hiányában újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el. A fentiek alapján a bíróság a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célokat kizárólag a letartóztatás alkalmazásával látta biztosítottnak. A végzés nem végleges.



Pénzátvétel közben tetten érték

Az ügyészség biztosította azt a 18 millió forintnyi készpénzt, amit Agócs János, az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnöke vett át szerdán annak fejében, hogy lemondjon, és átadja tisztségét – tudta meg a 24.hu a pénz átadójától.

Ifjabb Farkas László, aki az ORÖ egyik elnökhelyettese, egyben Tiszabura polgármestere, elmondta a portálnak, az összeget egy kecskeméti csárda parkolójában adta át, ahol rögtön el is fogták Agócsot.

Az már csütörtökön kiderült, hogy Farkas nem a saját pénzével követte el a hivatali vesztegetést, a Népszavának ugyanis azt mondta: „nem az én pénzem volt, ha az enyém lett volna, akkor már nem lennék szabadlábon”.

A baloldal embere

Agócs egyértelműen a baloldal embere, 2022. január elején több roma politikussal együtt Márki-Zay Péterrel pózolt. A baloldali miniszterelnök-jelölt a „közös harcunkhoz megfelelő képviselet is szükséges roma testvéreimmel” szöveggel osztotta meg a fotót közösségi oldalán.

Agócs János volt az, aki az ország­gyűlési választások kampányidőszakában arról beszélt, lehallgatják őt és munkatársait, amiért az ORÖ feljelentést tesz. Úgy tudjuk, erre nem került sor.

Ugyancsak ő volt az, aki Sztojka Attila kormánybiztost vádolta meg zsarolással, mint kiderült, alaptalanul.



Az ORÖ harmadik negyedévi központi támogatását visszatartotta a Belügyminisztérium, mivel nem tudtak elszámolni a második negyedévi támogatás teljes összegével. Az ezzel kapcsolatos vizsgálat még nem zárult le.



Ragadnak a bűnözők a baloldalhoz

A baloldal embere volt Kőrös Gusztáv is, akit idén májusban ismételten elítéltek. Kőrös legutóbb a Gyurcsány-féle pártban, a Demokratikus Koalíció­ban töltött be megyei kisebbségi vezetői posztot, és a híres-hírhedt bajai videó­hamisítás miatt kapott hét hónapot, végrehajtásában egy év, hat hónap próbaidőre felfüggesztett börtönt. Ezt még az MSZP tagjaként követte el. A volt DK-s jelenleg tízéves fegyházbüntetését tölti az ál-TEK-es akciója miatt, amikor is magát államtitkárnak kiadva, kísérőit TEK-es ruhautánzatba öltöztetve vert át vállalkozókat.

Az már nem meglepő, hogy a baloldal alvilági kapcsolatai sokkal komolyabbak lehettek-lehetnek, mint azt a hétköznapi emberek láthatják. „A 2010 előtti kormányzat jóval komolyabb szinten össze volt fonódva a szervezett bűnözéssel, mint azt gondolnánk, még egy miniszterre is rá lehetett volna rúgni az ajtót” – erről nyilatkozott korábban Orosz István, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) bűnszervezetek elleni osztályának volt vezetője.

Borítókép: Agócs János elfogása után, már bilincsben. Autója szélvédőjén a kék irattartó, amiben több millió forint készpénz lapult (Forrás: Ügyészség)