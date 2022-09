„Meg kell fogni a beteg kezét”

– Kevésbé közismert önről, hogy egy nagyon fontos és egyre aktuálisabb egészségügyi probléma, az elhízás gyógyításával is foglalkozik, hiszen a Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság alapító elnöke immár tizenöt éve. Mi motiválta arra, hogy ezzel a szakterülettel foglalkozzon?

– Az obezitológia nemzetközi szinten sem jelenik meg mint önálló tudomány, mivel más szakmák keretein belül bújik meg – belgyógyászat, endokrinológia, diabetológia –, miközben a fejlett világban lényegében mindenhol népbetegségnek számít. Ezt az ellentmondást akartam feloldani, amikor jó húsz éve elkezdtem foglalkozni a szakterülettel.

A Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság megalapítása után, már főigazgatóként létrehoztam a Szent Imrében az Anyagcsereközpontot, majd ennek alapjain az Országos Obezitológiai Centrumot. Sok év tudományos munkájának eredményeként, szerkesztésemmel született meg a Klinikai obezitológia című, első hazai egyetemi tankönyv, amely alapjául szolgál az elhízástudomány egyetemi oktatásának és a licencvizsgára történő felkészülésnek is.

Ebben a folyamatban újabb mérföldkő a szakmai és betegellátás szempontjából is az obezitológiai tanszék.

– Az elhízás népbetegséggé vált, néhány éve a negyedik legelhízottabb nemzet voltunk a világon. Más betegségek kiindulópontja is itt keresendő, például a szív- és érrendszeri megbetegedések vagy bizonyos gasztroenterológiai daganatos betegségek is gyakrabban alakulnak ki elhízott embereknél. Mit lehet tenni annak tudatosításáért, hogy súlyos következményekkel jár a kövérség, és mindenki maga is felelős a saját egészségéért?

– Éppen az említett következmények kommunikációja lenne fontos: hogy az elhízás nem esztétikai probléma, hanem egy olyan idült megbetegedés, amely kezelés nélkül súlyosbodik – azaz egyre nagyobb a súlygyarapodás. Emiatt az elhízás folyamatos kezelést igényel, úgy, mint ­például a cukorbetegség vagy a magas vérnyomás.

Fontos lenne olyan kampányok indítása, hogy mindenki álljon a mérlegre, és számolja ki a testtömegindexét, amellyel az elhízás diagnosztizálható és annak mértéke is megállapítható.

– Ha valaki ráeszmél arra, hogy elhízott, és szeretne ezen változtatni, mit javasol, merre induljon, hogyan érhet el tartós sikert? Hogyan lehet egészségesen és esztétikusan fogyni? Sokan küzdenek ugyanis azzal, hogy nem tudják, mitévők legyenek például a táplálkozás terén, vagy hogy megtalálják és beépítsék mindennapjaikba a nekik megfelelő mozgásformát.

– A sokszor veszélyes, azonnali eredményekkel hitegető divatdiéták helyett a páciens a háziorvosán keresztül forduljon obezitológushoz, aki szakszerű segítséget nyújt. Tartós siker csak gyökeres életmódváltással érhető el, ennek előfeltétele pedig egy erős és tartós elhatározás. Kulcsfontosságú a fokozatosság; ne akarjon valaki egy hónap alatt tíz kilót leadni, mert akkor ennél még több jön vissza.