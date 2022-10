A Telekom folytatja az érzékenyítést: Ki ki a neki kedves mosdót használhatja

Mint arra korábban rámutatott a Mandiner, a Deutsche Telekom LMBTQ érzékenyítő tanfolyamainak vezetője 2021 decembere óta egy Katie Neeves nevű transznemű lett, aki egy nőként élő férfi. „Katie” – aki korábban ötven éven keresztül Martin volt – „transz-nagykövetként” mutatja be magát és missziójának tekinti, hogy elhitesse; transznak lenni nem csupán rendben van, de egyenesen vagány dolog is. Saját maga is bevallja, hogy nemi identitászavarban (gender diszfória) szenved, ami a DSM-5 diagnosztikai szakkönyv szerint mentális zavar.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Flickr)