Robert De Niro nácizott a tévében

Az amerikai filmsztár, Robert De Niro ismét politikai kijelentéseivel hívta fel magára a figyelmet. Az MSNBC The Weekend című műsorában a színész Donald Trump amerikai elnök főtanácsadóját, Stephen Millert „nácinak” nevezte, és Joseph Goebbelshez, Hitler hírhedt propagandistájához hasonlította.

2025. 10. 20. 7:13
Az amerikai filmsztár, Robert De Niro ismét politikai kijelentéseivel hívta fel magára a figyelmet
A műsorban Robert De Niro a műsorvezető, Jonathan Capehart kérdésére reagálva arról beszélt, hogy szerinte Trump soha nem akarta elhagyni a Fehér Házat. Nem ez az első eset, hogy a színész durva kijelentést tett.

Robert De Niro amerikai színész távozik, miután Joe Biden amerikai elnök támogatásáról beszélt a Manhattani Büntetőbíróságon kívül
Robert De Niro amerikai színész távozik, miután Joe Biden amerikai elnök támogatásáról beszélt a Manhattani Büntetőbíróságon kívül.

Kizárt. Látjuk, látjuk, állandóan látjuk – nem akar távozni. Megállapodott ebben, azt hiszem, a kabinet Goebbelsével, Stephen Millerrel. Ő egy náci. Igen, az, és zsidó, szóval szégyellnie kellene magát

– fogalmazott a színész.

De Niro hozzátette: szerinte Trump politikája rasszizmusra épül, és csak az erős társadalmi nyomás hozhat változást. „Ez mind nonszensz. Tudjuk, hogy ez mind rasszizmus. Ez az, ami vonzza az embereket, ez az, ami Trump. (…) Harcolnunk kell és nyomást gyakorolnunk, amíg ki nem kerül, pont. Nincs más megoldás” – mondta.

A filmsztár szerint Trump nem önként távozott hivatalából az előző elnöksége után, és a jövőben is felelősségre kell vonni tetteiért. Szavait a Breitbart idézte:

Függetlenül attól, hogy a Legfelsőbb Bíróság hogyan dönt, megtalálják a módját, hogy felelősségre vonják azért, amit tett, az összes szörnyű, borzalmas dologért, amit tett.

Robert De Niro szidta és gengszternek nevezte Trump támogatóját

A színész keményen kiállt Biden mellett korábban. Tavaly arról is hírt adtunk, hogy Robert De Niro kaotikus sajtótájékoztatót tartott a Trump büntetőperét levezénylő manhattani bíróság épülete előtt. Szidta és gengszternek nevezte Trump támogatóját. A színész azt állította, hogy Trump „el akarja pusztítani” a nemzetet.

Borítókép: Az amerikai filmsztár, Robert De Niro ismét politikai kijelentéseivel hívta fel magára a figyelmet (Fotó: AFP)

