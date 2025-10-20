Robert De Niro nácizott a tévében

A műsorban Robert De Niro a műsorvezető, Jonathan Capehart kérdésére reagálva arról beszélt, hogy szerinte Trump soha nem akarta elhagyni a Fehér Házat. Nem ez az első eset, hogy a színész durva kijelentést tett.

Robert De Niro amerikai színész távozik, miután Joe Biden amerikai elnök támogatásáról beszélt a Manhattani Büntetőbíróságon kívül. Fotó: AFP

Kizárt. Látjuk, látjuk, állandóan látjuk – nem akar távozni. Megállapodott ebben, azt hiszem, a kabinet Goebbelsével, Stephen Millerrel. Ő egy náci. Igen, az, és zsidó, szóval szégyellnie kellene magát

– fogalmazott a színész.

De Niro hozzátette: szerinte Trump politikája rasszizmusra épül, és csak az erős társadalmi nyomás hozhat változást. „Ez mind nonszensz. Tudjuk, hogy ez mind rasszizmus. Ez az, ami vonzza az embereket, ez az, ami Trump. (…) Harcolnunk kell és nyomást gyakorolnunk, amíg ki nem kerül, pont. Nincs más megoldás” – mondta.