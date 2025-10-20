gyilkosságKözponti Nyomozó FőügyészségbörtönPortik Tamás

Megszökött a börtön elől, körözik Portik Tamás fiát

Elfogatóparancsot adtak ki Portik Tamás fia ellen, miután nem vonult be a börtönbe - tudta meg a Magyar Nemzet. A férfit hivatalos személy elleni erőszak miatt ítélték el, mert tavaly januárban kávéval öntötte le a Fenyő-gyilkosság perének elsőfokú bíráját.

Pámer Dávid
2025. 10. 20. 5:22
Elfogatóparancs van érvényben Portik Tamás fia ellen - értesült a Magyar Nemzet. Úgy tudjuk, a férfinak hetekkel ezelőtt kellett volna bevonulni a börtönbe, hogy megkezdje egy év hat hónapos büntetésének letöltését, ám ezt nem tette meg.

Portik Tamás
Portik Tamás fia a bíróságon Forrás: Ügyészség

Ifjabb Portik Tamás még 2024 januárjában, a Fenyő-gyilkosság tárgyalásának megkezdése előtt a bíróságon támadt neki az apja ügyét elsőfokon tárgyaló bírónak, Póta Péternek. Aznap tartották volna a perbeszédeket. A tárgyalás kezdete előtt, amikor Póta Péter tanácselnök megérkezett a teremhez, útját állta a fiatal férfi, aki már korábban próbált a bíróval személyes kapcsolatot keresni, azonban a bíróság ettől jogszerűen elzárkózott, és közölték vele, hogy nincs lehetőség a bíróval a tárgyaláson kívüli beszélgetésre. 

Az ügyészség akkori közlése szerint Portik legidősebb fia ennek ellenére a tárgyalóterem előtt várt a bíróra, majd amikor meglátta, elé lépett és számon kérte. Az eljáró bíró nem kívánt vele beszélni, mivel azonban a férfi folytatta a szidalmazását, közölte vele, hogy ki fogja vezettetni a biztonsági őrökkel, majd kikerülve Portik fiát, megpróbált bemenni a tárgyalóterembe. Ekkor a férfi egy gyors mozdulattal a kezében lévő kávéspohár teljes tartalmát a bíró arcába öntötte

Az ügyben a nyomozást folytató Központi Nyomozó Főügyészség szerint Portik fia szándékosan cselekedett, hogy Póta Pétert elfogultság miatt kizárják a perből. Ez nem történt meg, néhány nappal később pedig megszületett az elsőfokú ítélet. Azóta a jogerős határozatot is kimondták: Portik Tamást és Gyárfás Tamást felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés miatt marasztalták el. Portik életfogytiglant, Gyárfás hét évet kapott.  Portik fiát pedig  júniusban hivatalos személy elleni erőszak miatt jogerősen egy év hat hónap letöltendő börtönre ítélték. 

Borítókép: Rendőrök gyűrűjében ifjabb Portik Tamás (zakóban, barna nadrágban) a Fővárosi Törvényszéken január 30-án (Fotó: Ügyészség)


