Szijjártó Péter fontos bejelentést tett, akcióban a háborúpárti erők

Szijjártó Péter szerint szerencse, hogy a két ülésterem közel van egymáshoz, merthogy mindkét helyen meg kell védenünk a magyar érdekeket. Mint fogalmazott: A külügyi tanácson tovább akarják szítani a háborús hangulatot azzal, hogy még több pénzt és még több fegyvert akarnak adni az ukránoknak, az energiatanácson pedig tönkre akarják tenni az energiaellátásunk biztonságát azzal, hogy megtiltják a földgáz és a kőolaj vásárlását Oroszországból.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Oroszországi Energiahét című rendezvényen Moszkvában 2025. október 15-én (Fotó: MTI/KKM)

Kemény lesz….

– tette hozzá a miniszter.

