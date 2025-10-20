Szijjártó Péter fontos bejelentést tett, akcióban a háborúpárti erők

Szijjártó Péter szerint szerencse, hogy a két ülésterem közel van egymáshoz, merthogy mindkét helyen meg kell védenünk a magyar érdekeket. Mint fogalmazott: A külügyi tanácson tovább akarják szítani a háborús hangulatot azzal, hogy még több pénzt és még több fegyvert akarnak adni az ukránoknak, az energiatanácson pedig tönkre akarják tenni az energiaellátásunk biztonságát azzal, hogy megtiltják a földgáz és a kőolaj vásárlását Oroszországból.
Kemény lesz….
– tette hozzá a miniszter.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)