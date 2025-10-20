Szijjártó Péterfegyverföldgáz

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett, akcióban a háborúpárti erők

Durva nap lesz hétfőn. Erről írt a közösségi oldalán Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter arról tájékoztatott, hogy egyszerre ülésezik Luxembourgban az EU Külügyminiszteri Tanácsa és az Energiatanács is.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 20. 6:01
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)
Szijjártó Péter szerint szerencse, hogy a két ülésterem közel van egymáshoz, merthogy mindkét helyen meg kell védenünk a magyar érdekeket. Mint fogalmazott: A külügyi tanácson tovább akarják szítani a háborús hangulatot azzal, hogy még több pénzt és még több fegyvert akarnak adni az ukránoknak, az energiatanácson pedig tönkre akarják tenni az energiaellátásunk biztonságát azzal, hogy megtiltják a földgáz és a kőolaj vásárlását Oroszországból.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Oroszországi Energiahét című rendezvényen Moszkvában 2025. október 15-én (Fotó: MTI/KKM)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Oroszországi Energiahét című rendezvényen Moszkvában 2025. október 15-én (Fotó: MTI/KKM)

Kemény lesz….

 – tette hozzá a miniszter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

