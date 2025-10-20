Elharapózott Ausztriában a keresztényellenesség

Európa-szerte egyre növekszik a keresztényellenes bűncselekmények száma, és úgy tűnik, ez a tendencia Ausztriát sem kerüli el. Bécsben szeptember közepétől október elejéig öt vandál támadás történt templomok és keresztény emlékhelyek ellen, melyek közül néhány egyértelműen szélsőbaloldali indíttatású volt – hívja fel a figyelemet az Exxpress osztrák hírportál.

Ausztria fővárosában egyre több keresztény templomot ér támadás (Fotó: AFP)

Az elmúlt években Európában egyre gyakoribbá váltak a templomfalakra festett graffitik, a keresztény imahelyek elleni gyújtogatások és egyéb támadások, illetve a keresztény művészeti értékek (szobrok, festmények) megrongálása, illetve eltulajdonítása.

Németországban például 2023-ban 105 százalékkal nőtt az ilyen jellegű incidensek száma az előző évhez képest, de a szomorú európai lista élén Franciaország áll.

Mint arról beszámoltunk, a V4NA nemzetközi hírügynökség összeállítása alapján 2025 első felében 322 keresztényellenes cselekményt jegyeztek fel Franciaországban, ami 13 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Még nagyobb probléma, hogy ezek a cselekmények nem merülnek ki a templomok elleni támadásokban és lopásokban: a személyek elleni támadások száma egy év alatt majdnem megduplázódott.

Ausztria fővárosában, Bécsben is aggasztó a helyzet. Szeptember 24-ről 25-re virradó éjszaka a 4. kerületi Paulaner-templomot érte támadás. Kezdetben nem volt világos, ki állhat a festékkel elkövetett rongálás mögött, de később egy névtelen csoport beismerő videót tett közzé egy szélsőbaloldali online platformon. A videó címe „Az Élet Menetét katasztrófává tenni”, ami a meg nem született gyermekek védelmében szervezett tüntetésre utal. Az október 5-i abortuszellenes demonstráció megnyitó miséjén a Karlskirchében a hívek egy ketyegő bombautánzatokkal teli táskát találtak.

Ez a keresztényellenesség, amely az egész világot elérte – soha nem üldöztek még annyi keresztényt, mint manapság – természetesen Ausztriát is érinti, nem megy el nyomtalanul mellettünk

– figyelmeztetett Jan Ledóchowski, a Keresztényvédelmi Bejelentő Központ vezetője.

Látjuk, hogy itt vandalizmus történik. Nem értjük, miért nem lép fel ellene a városi vezetés, és miért nem veszi komolyan az imahelyek elleni vandalizmust

– hangsúlyozta Caroline Hungerländer ÖVP-s önkormányzati képviselő.