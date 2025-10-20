Rendkívüli

Tengerbe zuhant egy repülőgép, halálos áldozatok is vannak + videó

AusztriaBécstemplom

Elharapózott Ausztriában a keresztényellenesség

Bécset sem kerülik el az Európa-szerte egyre komolyabb méreteket öltő keresztényellenes bűncselekmények. Ausztria fővárosában néhány hét alatt öt vandál támadás történt.

Munkatársunktól
2025. 10. 20. 6:38
Illusztráció (Forrás: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Európa-szerte egyre növekszik a keresztényellenes bűncselekmények száma, és úgy tűnik, ez a tendencia Ausztriát sem kerüli el. Bécsben szeptember közepétől október elejéig öt vandál támadás történt templomok és keresztény emlékhelyek ellen, melyek közül néhány egyértelműen szélsőbaloldali indíttatású volt – hívja fel a figyelemet az Exxpress osztrák hírportál.

Ausztria fővárosában egyre több keresztény templomot ér támadás
Ausztria fővárosában egyre több keresztény templomot ér támadás (Fotó: AFP)

Az elmúlt években Európában egyre gyakoribbá váltak a templomfalakra festett graffitik, a keresztény imahelyek elleni gyújtogatások és egyéb támadások, illetve a keresztény művészeti értékek (szobrok, festmények) megrongálása, illetve eltulajdonítása.

Németországban például 2023-ban 105 százalékkal nőtt az ilyen jellegű incidensek száma az előző évhez képest, de a szomorú európai lista élén Franciaország áll. 

Mint arról beszámoltunk, a V4NA nemzetközi hírügynökség összeállítása alapján 2025 első felében 322 keresztényellenes cselekményt jegyeztek fel Franciaországban, ami 13 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Még nagyobb probléma, hogy ezek a cselekmények nem merülnek ki a templomok elleni támadásokban és lopásokban: a személyek elleni támadások száma egy év alatt majdnem megduplázódott.

Ausztria fővárosában, Bécsben is aggasztó a helyzet. Szeptember 24-ről 25-re virradó éjszaka a 4. kerületi Paulaner-templomot érte támadás. Kezdetben nem volt világos, ki állhat a festékkel elkövetett rongálás mögött, de később egy névtelen csoport beismerő videót tett közzé egy szélsőbaloldali online platformon. A videó címe „Az Élet Menetét katasztrófává tenni”, ami a meg nem született gyermekek védelmében szervezett tüntetésre utal. Az október 5-i abortuszellenes demonstráció megnyitó miséjén a Karlskirchében a hívek egy ketyegő bombautánzatokkal teli táskát találtak.

Ez a keresztényellenesség, amely az egész világot elérte – soha nem üldöztek még annyi keresztényt, mint manapság – természetesen Ausztriát is érinti, nem megy el nyomtalanul mellettünk

– figyelmeztetett Jan Ledóchowski, a Keresztényvédelmi Bejelentő Központ vezetője.

Látjuk, hogy itt vandalizmus történik. Nem értjük, miért nem lép fel ellene a városi vezetés, és miért nem veszi komolyan az imahelyek elleni vandalizmust

– hangsúlyozta Caroline Hungerländer ÖVP-s önkormányzati képviselő.

Szeptemberben az Osztrák Kartellszövetség (ÖCV) nemzetiszocializmus áldozatainak emlékművét is megrongálták. A feszületet összefirkálták, a falra anarchista jelet festettek.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Három támpont a Tisza Párt értelmezéséhez

Felföldi Zoltán avatarja

Az ellenzéki kihívó egy tőrőlmetszett balliberális párt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.