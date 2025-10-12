Folyamatosan nő a keresztényellenes támadások száma Franciaországban

A „Franciaország legnagyobb múzeumát” alkotó 42 ezer templomból és kápolnából 22,8 százalékkal több lopást jelentettek. 2024-ben átlagosan hetente öt lopást követtek el a franciaországi templomokban. A leginkább érintett régiók Új-Aquitania, Île-de-France, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes és Occitanie. a gyújtogatások száma 2023 és 2024 között 112,5 százalékkal nőtt, 2025 januárja és augusztus vége között pedig hat templom elleni gyújtogatást regisztráltak – összegzi az OPR médiaszolgáltató.

A francia belügyminisztérium szerint a tulajdon elleni támadások továbbra is a túlnyomó többséget képviselik a keresztényellenes cselekmények közül. Fotó: AFP

A Landes régióban, Mont-de-Marsan környékén mindössze néhány hét alatt 27 templomot gyaláztak meg és fosztottak ki. Szeptemberben három embert tartóztattak le, akiknél rengeteg cibóriumot – az ostyákat tároló tálakat – és kelyhet találtak. Október 27-én kerül sor az ügyük tárgyalására, és az egyházmegye polgári pert indított.

A csendőrség ajánlása meglehetősen visszás a keresztény hagyományokra nézve, különösen a katolikus templomok esetén, ahol az oltáriszentséget a tabernákulumban őrzik. Nicolas Souchu, Aire és Dax püspöke mindenesetre továbbította az ajánlásokat a plébánosoknak:

távolítsák el a cibóriumot, hagyják nyitva a tabernákulumot, és helyezzék el az eucharisztikus tárolót biztonságos helyen, például a sekrestyében.

Nizza Madeleine negyedében egy vasból készült keresztet vágtak le a talapzatáról vandálok, majd kicsit arrébb egyszerűen félredobták azt szeptember elején. Nizza polgármestere, Christian Estrosi szerint ez tűrhetetlen vallásellenes cselekedet – derül ki a V4NA összeállításából.

Nice. La croix du boulevard de la Madeleine arrachée pendant la nuit : « Acte antichrétien ou plaisanterie de mauvais goût ? »

https://t.co/Cj5xX0tH1U pic.twitter.com/KD8CNMG1DE — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) September 7, 2025

Szintén szeptemberben Indre megye déli részén egy Szűz Mária-szobrot, míg Bretagne-ban a gyóntatófülkét gyújtották fel ismeretlenek. Ahogy La Châtre történelmi templomában is gyújtogatás történt október elején.

🔥 Historic Church in La Châtre Damaged in Targeted Arson Attack



The Church of Saint-Germain de La Châtre, a heritage-listed Romanesque-Gothic parish, suffered major smoke damage after a deliberate arson on September 29, with investigators confirming three ignition points,… pic.twitter.com/GWHCsB89Au — SG News (@SGNews123) October 6, 2025

Ez csak néhány példa az elmúlt hónapokból, azonban nem csak lopásokról és gyújtogatásokról van szó. Augusztus elején letartóztattak egy férfit a paui Saint-Joseph-templom előtt, aki nem volt ismeretlen a hatóságok előtt.

Korábban 28-szor ítélték el terrorizmus, fenyegetés és erőszak miatt. Volt rabtársa szerint pedig embereket akart megölni egy paui templomban.

Szeptember végén végül felmentették: a bíróság a La République des Pyrénées szerint úgy ítélte meg, hogy a vádlottnak tulajdonított megjegyzések nem minősültek halálos fenyegetésnek.

Megfelelően védettek a keresztény templomok?

Benoit de Sagazan, a Le Monde de la Bible magazin főszerkesztője és a Pilgrim Heritage Institute vezetője szerint egyértelmű, hogy nem védik eléggé a templomokat Franciaországban. Mint mondja:

Ez egy érzékeny kérdés, tekintve a pótolhatatlan örökség elleni támadások költségét – évente több millió eurót – és az egyház alapelvét, hogy épületeit nyitva kell tartani.

Felmerül ugyanis a kérdés, hogyan lehet megvédeni egy nyitott templomot. Benoit de Sagazan elmondta, hogy Olaszországban már évek óta kísérleteznek egy mobilalkalmazással, amelynek segítségével ki lehet nyitni a templomot, és aki szeretne, be tud menni imádkozni. Ez lehetővé teszi azt is, hogy nyomon kövessék, ki lépett be oda.

Franciaországban mindenkinek megvan a saját kis trükkje. Néha ez abból áll, hogy szisztematikusan egy vödröt és egy felmosót hagynak egy látható sarokban. Mások folyamatosan zenét játszanak, mozgásérzékelős, időzítős lámpát szerelnek fel stb. Mindez azt mutatja, hogy a hely nem üres, van ott valaki, ami elriaszthatja a bűnözőket

– sorolta De Sagazan.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)