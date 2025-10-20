A viharos idő megérkezik a hosszú hétvégére + videó

Rendkívüli

Tengerbe zuhant egy repülőgép, halálos áldozatok is vannak + videó

Hétfőn igazi őszi időre számíthatunk: nyugaton fokozatosan beborul az ég, keleten azonban a köd feloszlása után még sok napsütésben bízhatunk. Csapadék egyelőre nem várható, de a szél többfelé megélénkül, főként a Dunántúlon.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 7:00
Országszerte egyre vastagabb felhőzet vonul fölénk hétfőn, így a napos időt főként a nyugati megyékben válthatják fel a szürke felhők. Az ország keleti és északkeleti harmadán viszont a reggeli pára- és ködfoltok feloszlása után többórás napsütésre készülhetünk – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Hétfő délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Csapadék még nem várható, viszont a Dunántúlon már érezhetően megélénkül a délkeleti szél, Sopron és a Bakony térségében helyenként meg is erősödhet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között alakul,

késő estére pedig 3 és 10 fok közé hűl vissza a levegő.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – derül ki a Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentéséből.

 

Milyen idő lesz a következő napokban?

Kedden erősen felhős vagy borult lesz az ég, délnyugat felől szórványosan eső, zápor is kialakulhat. A délkeleti szél többfelé élénk lesz. A hőmérséklet 8 és 18 fok között alakul, az északkeleti térségben lesz a leghűvösebb.

Szerdán marad a borongós, csapadékos idő, helyenként ismét záporokkal. A maximum-hőmérséklet 16-17 fok körül várható, a délkeleti szél továbbra is élénk marad – írja a Köpönyeg.

Csütörtökön, október 23-án a reggeli ködfoltok feloszlása után ismét erősen felhős ég lesz jellemző, délutántól főleg az ország északi felén fordulhat elő eső, zápor.

A délnyugati szél több helyen megerősödik, a nappali felmelegedés 17 és 22 fok közé emeli a hőmérsékletet.

Pénteken közepesen vagy erősen felhős ég várható, sokfelé erős, helyenként viharos délnyugati széllel. A délutáni órákban 18–23 fokig melegedhet a levegő.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Észak-Magyarország/Takács József)


