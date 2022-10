Csak „beugrós” a Momentum elnöke

„Gondoljatok bele, elméletileg 2024 közepéig szólna a mandátuma, idén május végén választották meg, de ha jól értem, már mindenki kész tényként kezeli, hogy amint lehet, visszaadja a posztját Annának” – írta nemrég közösségi oldalán Ceglédi Zoltán. A politikai elemző a Magyar Narancs hetilap címlapját kommentálta, szerinte egyébként indokolt lépés lenne Gelencsér Ferencet minél hamarabb leváltani, és újra Donáth Annára bízni a Momentum vezetését, őt legfeljebb „a közeg ridegsége” lepte meg. Mint írta, lehetne ezt a helyzetet „szebben, emberibben is” kezelni.

Megalázó lehet úgy a közéletben járni-kelni, politizálni, szervezetet vezetni, hogy címlapon írják meg, ne éld bele magad ebbe a pártelnökségbe, csak kölcsönbe van nálad

– vonta le a tanulságot a korábbi SZDSZ-alkalmazott politikai elemző, aki egyébként egy ideig Donáth Annának is adott tanácsokat.

Nem volt egyébként előzmény nélküli, hogy a baloldal holdudvarából megüzenték Gelencsérnek, Momentum-elnöksége nem tart majd örökké.

A párt VI. kerületi polgármestere, Soproni Tamás egy múlt héten megjelent interjúban jelentette ki: „Nem kérdéses: ennek a pártnak az arca, agya és lelke jelenleg is Donáth Anna.” Az anyagot készítő újságíró még vissza is kérdezett, ezt úgy kell-e érteni, hogy amíg az előző elnök „babázik”, csak addig látja el az elnöki teendőket Gelencsér. A momentumos politikus válasza szerint a pártban mindenkinek megvan a saját szerepe.

Ilyen előzmények után nem is mondható meglepőnek, hogy az október 23-i pártrendezvényeket sem sikerült zökkenő nélkül megtartani. Szombaton Donáth Anna Facebook-oldalán közölte: „Fontos, hogy a mai nap kimondjuk: erős csúsztatás 2022 Magyarországát – vagy az elmúlt 30 év bármelyikét – az 1956-os állapotokhoz hasonlítani.” Szerinte a legfontosabb különbség, hogy akkor egy külső ellenség, egy erőszakos világhatalom állt szemben a szabad Magyarország megszületésével. Ma viszont nem külső erők fenyegetik a magyar szabadságot. A Momentum előző elnöke szerint a kormány által működtetett „hatalmi gépezet” is veszélyes a szabadságra, de az ellenzék hiteltelensége, apátiája, közönye is, kényelme is fenyegetést jelent. Mint írta, a tüntetések jó irányt jelentenek az ellenzék politikájában, mert szerinte a magyar nemzetet arra kell megtanítani, hogy újra ki tudjon állni az igazáért.

Másnap, október 23-án Gelencsér Ferenc az orosz nagykövetség előtt tartott beszédet, amelynek első gondolata az volt, hogy az 1956-os magyar helyzet nagyon hasonló volt a mostani, Ukrajnában kialakult háborús helyzettel, ezután viszont az adás megszakadt, és csak akkor láthatták az érdeklődők újból a Momentum jelenlegi elnökét, amikor egy piros kézlenyomatokkal teli lepedőt próbált felkötözni a nagykövetség kerítésére. Gelencsér végül sikerrel járt, a kéznyomos lepedő előtt még néhány vágóképet is forgattak a pártelnökkel. A saját Facebook-oldalán pedig egy szerkesztett videót is közzétett, amelyben arról beszél, hogy a mostani rendszer igenis nagyon is hasonló az 50-es évek Magyarországához.