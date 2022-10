Gyűlölve szeretne konzultálni a baloldal

Hatalmas bukások

Az LMP ötlete nem példa nélküli, mivel a baloldalon előszeretettel próbálkoztak saját konzultációkkal, hogy azzal próbálják magukhoz ragadni a politikai napirend alakítását. Tavaly nyáron Karácsony Gergely főpolgármester és Baranyi Krisztina, Ferencváros baloldali polgármestere hirdetett konzultációt a világ egyik legrangosabb egyeteme, a Fudan Budapestre tervezett campusának megépítése ellen.

A fővárosi konzultáció azonban csúfos kudarcba fulladt, csupán harmincezren töltötték ki a kérdőívet.

Korábban a Jobbik is próbálta plagizálni a nemzeti konzultáció ötletét, amikor 2016-ban elindították a „Valódi Nemzeti Konzultáció” nevet viselő kezdeményezésüket. Ahogy Karácsonyék 2021-es Fudan-konzultációja, úgy ez is érdektelenségbe fulladt. Vona Gábor, a párt akkori elnöke úgy fogalmazott, hogy jelentős az igény a kezdeményezésre, ám annak a kampánya szinte észrevétlenül zajlott, az eredményekről hónapokon keresztül nem számoltak be, a konzultációjukon pedig alig kétszázezren vettek részt.

A közvélemény-kutatásokban rendszeresen minimális támogatottsággal bíró, ám a baloldali háttéralkuknak köszönhetően mégis stabil parlamenti jelenléttel rendelkező Párbeszéd még 2018-ban Igazi Nemzeti Konzultáció néven indította el saját kampányát, amit nagy sikerként értékeltek, ám nem tudni, hogy hány ember vett részt a konzultáción, mivel arról nem közöltek részvételi adatokat. A Momentum sem akart lemaradni a baloldali konzultációk sorában, mivel 2020-ban, a kormánynak a koronavírus-járvány kezeléséről szóló kérdőívére reagálva saját konzultációt hirdetett, amit a Jobbikhoz hasonlóan valódi konzultációnak neveztek el.

A Momentum akció­ja a többi baloldali kezdeményezéshez hasonlóan teljesen elhalt, az eredményekről, valamint arról, hogy hányan töltötték ki az online oldalt, illetve a papíralapú ívet, semmilyen adatot nem találni a párt nyilvános felületein.

Megjegyzendő, hogy mindezzel szemben a kormány által indított nemzeti konzultációkat rendre több mint egymillióan szokták visszaküldeni, ami erős felhatalmazást ad a kabinetnek a válsághelyzetekben.