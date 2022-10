Mártha Imréék nem veszik komolyan a beérkező ügyfélpanaszokat

A Budapesti Közművek Zrt.-n (BKM) belül működő FKF dél-pesti hulladékszállítási üzeméhez tartozó tartálykihordók napi szinten kötelesek tartálycserekor a hulladékot kézzel átborítani a sérült tartályból az újba, ebből pedig már több üzemi baleset is volt – derült ki a lapunkhoz eljuttatott belső információkból.

Az ügy akkor kezdődött, hogy az FKF Nonprofit Zrt. a 110 literes, henger alakú kommunális hulladékgyűjtő tartályok további kihelyezését megszüntette. Azok az ügyfelek, akik ezzel a tartálytípussal rendelkeztek, eddig a telefonos ügyfélszolgálaton kérhették az elhasználódott vagy ürítés közben megsérült, törött hulladékgyűjtő díjmentes, típusazonos cseréjét. A fent említett típus megszüntetésével azonban erre nincs lehetőség. Úgy tudni, a betelefonáló ügyfelekkel közlik, hogy kizárólag típuscserét kérhetnek 120 literes, kerekes, zöld kukára a meglévő 110 literes helyett, viszont az ürítés díja így havonta háromszáz forinttal kerül majd többe. Ugyanakkor a típuscsere szerződésmódosítással is jár, amit személyesen az ügyfélszolgálati irodán, e-mailben vagy levélben kérhetnek a szerződött ügyfelek.

Kiderült az is, hogy a BKM FKF hulladékgazdálkodási divíziója igazoltan hónapokig nem válaszol több ügyfél megkeresésére.

Az ügyben kerestük a BKM-et, hogy reagáljanak nekünk azokra a szerkesztőségünkhöz eljuttatott információkra, miszerint az FKF szolgáltatási területén ezres nagyságrendűek a törött, rossz minőségű kukák, valamint aki kéri a típuscserét, annak a BKM FKF hulladékgazdálkodási divíziója hónapokig nem válaszol a megkeresésére. Az FKF válaszában közölte: az ügyben szereplő információk teljességgel megalapozatlanok és tévesek, így azokat a társaság határozottan cáfolja. Azt is írták, hogy amennyiben jelen válaszuk ellenére az általuk valótlannak nevezett információkat közzétesszük, úgy a társaság kénytelen lesz a szükséges jogi lépések megtételére.

Mint ismeretes, a Budapesti Közművek Zrt.-ben önállóan működő FKF hulladékgazdálkodási divízióban október 4-én, kedden reggel munkabeszüntetéssel tiltakoztak a dolgozók. Korábban megírtuk, a szemétszállítók többek között azt sérelmezték, hogy a főváros baloldali vezetése hazugságokat terjeszt a fizetésükről. Mindeközben a vezetés ellenőröket vett fel, hogy kémkedjenek a dolgozók után. Ráadásul az ellenőrök sokkal többet keresnek, mint a megfigyelt dolgozók.

A szemétszállítók helyzetéről lapunk több cikket is közölt: többek között beszámoltunk arról, hogyan állandósultak a problémák a hulladékszállítóknál, hogy a kánikulában nem osztottak védőitalt a dolgozóknak és sok volt az üzemi baleset is. Úgy tűnik, hogy Mártha Imre személyében olyan ember vezeti az FKF-et, aki többet foglalkozott a jachtjaival és drága autókkal, mint a céggel, és a főváros felelőtlensége miatti válsághelyzetben képtelen arra, hogy kezelje a közszolgáltatások gondjait, holott Budapest a leggazdagabb város, amelynek több lehetősége is van arra, hogy a problémás helyzetet orvosolja.

Borítókép: Október elején megtagadták a munkát a szemétszállítók a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Ecseri úti telephelyén (Fotó: Mirkó István /Magyar Nemzet)