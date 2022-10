Még idén ítélkezhetnek az MSZP volt alelnöke, Simon Gábor felett

Legutóbb most kedden maradt el a bizonyítási eljárás folytatása, ami kedvező esetben akár az utolsó is lehetett volna a perbeszédek előtt. Csakhogy ismét közbeszólt a betegség, az ülnök megbetegedett, és ismét el kellett napolni az eljárást. Amit eddig hátráltatott a pandémia, valamint az is, hogy kétszer is bírót kellett váltani, és jelenleg már a harmadik tárgyalja az ügyet.