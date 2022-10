Nagy Márton: November 15-től kamatstopot vezetnek be a kkv-k hiteleire

Éppen ezért a Magyar Kereskedelmi és Iparkamra és a Vállalkozók Országos Szövetségének kérésére kiterjesztik a kamatstopot a kis- és közepes vállalkozások hiteleire is, meghosszabbítják a Széchenyi-kártya hitelprogramját és gyármentő programot is hirdetnek – jelentette be Gulyás Gergely. A miniszter elmondása szerint a kormány így kíván fellépni a szankciós infláció ellen, amely Európát, így hazánkat is sújtja. Emellett az eddig meghirdetett árstopok is megmaradnak – rögzítette a miniszter.