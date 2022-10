Orbán Viktor: A baloldal nem érti, hogy az ország nem azonos Budapesttel

Dicsőséges ez a nap és méltó ez a helyszín

– fogalmazott az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából Zalaegerszegen mondott ünnepi beszédében Orbán Viktor. A miniszterelnök kiemelte: a zalaiak sokat szenvedtek a kommunisták uralma alatt, de kitartottak, amíg lehetett. Az egerszegiek 1956-ban egy percet sem késlekedtek az utcára vonulni és utolsóként tették le a fegyvert decemberben. Amikor pedig elérkezett az idő, az első adandó alkalommal revansot vettek – húzta alá a kormányfő.

Az itteni emberek minden megtanultak és semmit sem felejtettek, elsők között mondtak ítéletet a kommunisták ellen, és az ő példájukat követte az egész ország.

Alig kellett pár hónap és a kommunistát hatalma teljesen összetört – húzta alá.

Orbán Viktor a baloldali támadásokra reagálva, akik szerint nem helyénvaló Zalaegerszegen ünnepelni, megjegyezte:

a baloldalon nem értik, hogy Budapest nem egyenlő az országgal és hogy 1956 nem egy város, hanem az egész ország, az egész nemzet forradalma volt.

Mindszenty bíboros ’56-ban is mutatta az utat

Deák Ferenc mutatta meg nekünk, hogyan lehet a nemzet ügyét hosszú évtizedek kitartó munkájával előre vinni – hívta fel a figyelmet a kormányfő. Mint részletezte, a '48-as szabadságharcban, majd azt azt követő ellenállásban is ő volt az, aki az első adandó alkalommal támadásra fordította az addigi passzív rezisztenciát, és ő tette le a modern Magyarország legsikeresebb korszakának közjogi alapjait. Mint mondta, ez a vidék adta a hazának egy másik bölcsét is. Itt Zalagerszegen szolgált Mindszenty József bíboros, aki egyike a nemzet ügyét zászlajára tűző nagy magyar egyházi embereknek. Hozzátette, az egyházi világ legnagyobbjai nem csak a hit dolgaiban jelentenek igazodási pontot. Példaként említette az első kalocsai érsekünket, aki nélkül talán nem is jött volna létre a Szent Istváni magyar állam. – Ezek az emberek – mondta – útmutatással, tetteikkel, életükben és halálukban is Mária országát szolgálták. Prófétaként vezették a magyar német, és gyakran a politikai vezetők helyett is vezették országukat. Mindszenty József ilyen volt. Nem akármilyen vezetőnk volt ő – hangsúlyozta a kormányfő, emlékeztetve, hogy a bíboros ’56-ban is mutatta a magyaroknak az utat, amit soha nem fogjuk elfelejteni.

Akkor is kiállt hazánk szabadságáért, amikor nyilasok törtek rá, és akkor is, amikor a kommunisták letartóztatták, megkínozták és fogságba vetették.

– A magyarok tudták, a forradalom közepén is szükségük van lelki támaszra. Ezért szabadították ki Mindszentyt a kommunisták börtönéből – mondta. Hozzátette, ő nevezte először nevén a gyermeket. Nem felkelésről, hanem szabadságharcról beszélt. Jól látta az eseményeket, és tudta mit kell tennünk.

A mi igazi tragédiánk azonban az – folytatta –, hogy a kommunisták visszatértek a szovjet katonák segítségével és ott folytatták, ahol október 23. előtt abbahagyták. Orbán Viktor elmondta, hogy a magyar állam tartozik Mindszenty emlékének, és tartozásunk van a zalai embereknek is. Jelezte azt is, hogy az elmúlt években a nemzeti kormány sokat tett azért, hogy Zalaegerszeg és Zala vármegye visszatérjen a történelem főutcájára. – Méltóak akarunk lenni Mindszenty József közösségépítő tevékenységéhez és az 19656-os forradalmárok bátorságához – húzta alá.

Akárki akar a nyakunkra ülni, bukásra van ítélve

Mint fogalmazott, 1956-ban valódi esély volt kivívni a függetlenséget. Minden észszerű feltétel adva volt az erőszakmentes átmenethez és ha a Nyugat nem árul el bennünket, akkor sikerrel járhattunk volna, ám végül újra katonai elnyomást és kommunista bábkormányt ültettek a nyakunkba – idézte fel. – Akkor minket is kitettek a Time magazin címlapjára, aztán 40 évig ott hagytak bennünket a szovjet kommunista prés alatt, azt gondolva legalább egyel több gondjuk lesz a szovjeteknek – utalt az amerikaiakra a kormányfő.

– Ezer év leckéjét mondtuk fel 1956-ban. A lecke pedig világos: a magyarok igazságát csak a magyarok mutathatják meg a világnak, és csak a magyarok védhetik meg igazságukat a fenyegető veszélyekkel szemben. Ha elpusztul az ország, nem nyertünk semmit. Ha emberek millióinak kell elhagyni az országot, akkor a következő nemzedéknek nem lesz szülőföldje. Ezt kell megtartani, itt kell boldogulni – szögezte le.

Mint mondta, mi kemények és elszántak maradtunk, ezért túléltünk, és végül 1990-ben győztünk. Visszaszereztük a szabad és független Magyarországot. – Ebből az egész világ megértheti:

akárki akar a nyakunkra ülni, bukásra van ítélve. Mi itt voltunk, amikor az első hódító birodalom ránk támadt, és itt leszünk, amikor az utolsó is összeomlik

– húzta alá. Mint mondta, mi magyarok tűrünk amikor kell, és visszaütünk amikor lehet. Kardot rántunk, amikor van esély, és ellenállunk ha a hosszú elnyomás évei jönnek. – Ha magyar vagy, egyszerre van szükséged az oroszlán bátorságára, a kígyó ravaszságára és a galamb segítségére. Különösen így lesz ez a következő évben. Háború a szomszédban, pénzügyi válság, és gazdasági visszaesés az EU-ban, migrációs invázió délen, háború keleten, és gazdasági válság nyugatunk. Ezzel kell megküzdenünk – sorolta a kormányfő, aki szerint szerencse a szerencsétlenségben, hogy nem a baloldal van kormányon.

A kormány képes megvédeni Magyarország érdekeit

– Kormányunk nem szokott megijedni akkor, ha baj üti fel a fejét. 1956-ban megtanultuk, nehéz időkben csak az összefogás segíthet. Ne törődjünk azokkal, kik az árnyékból, vagy a brüsszeli magaslesből lövöldöznek Magyarországra. Ott fogják végezni ahol az elődeik – szögezte le.

A kormányfő végül kijelentette: képesek vagyunk megvédeni Magyarország érdekeit itthon és külföldön. Nehéz időkben összefogásra van szükség.

Amióta nemzeti kormány van, minden válságból erősebben kerültünk ki, mint ahogy bele mentünk. Most is felkészültünk

– hangsúlyozta. Kiemelte azt is, hogy megőrizzük a gazdaság stabilitását, mindenkinek lesz munkája, a rezsicsökkentést meg tudjuk védeni, a családok pedig nem maradnak magukra. – Megvan hozzá az erőnk és ami a legfontosabb, a tapasztalatunk is – tette hozzá.

–A Jóisten mindannyiunk felett, Magyarország mindenekelőtt, hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok – zárta beszédét a miniszterelnök.