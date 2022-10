Újra magához édesgetné Hadházyt a Momentum

Nagy hanggal álltak ki a momentumos politikusok Hadházy Ákos mellett, hogy ő is letehesse képviselői esküjét. Emlékezetes: a budapesti 8. számú egyéni választókerületben egyéni képviselőnek választott politikus volt az egyetlen a 199 országgyűlési képviselő közül, aki nem tette ezt meg a többiekkel együtt május 2-án.

E döntése után az akkor még Fekete-Győr András vezette Momentum-frakció kizárta őt a soraiból, amiről Hadházy saját bevallása szerint a sajtóból értesült. Hat hónappal a többiek eskütétele után a Zuglóban mandátumot szerző politikus tehát immáron független képviselőként tehette le esküjét.

A Momentum közben új elnököt választott, s Gelencsér Ferenc átvette a frakcióvezetői posztot is. Lapunk úgy tudja: ezzel a párt álláspontja is változott Hadházy-ügyben: most mégis szívesen látnák egykori jelöltjüket a frakciójukban is.