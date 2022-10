Hadházyék uszítása szakembereket tesz tönkre

Zugló megválasztott képviselőjének egész politikai pályája leginkább egy akut emésztőrendszeri rendellenességhez hasonlítható. Így keresve sem találnának megfelelőbbet egy tankerületi helyettes vezető lejáratására. Jelen esetben Hadházy feladata Marosi Beatrix bemocskolása. A politikus egy nagyon ócska plágiumváddal rontott neki a belső-pesti tankerület szakmai vezetőjének, akit úgy állít be, mintha az összekukázta volna a diplomáját, azt sugallva, hogy Marosi egy etika szak elvégzésével meg egy összeollózott szakdolgozattal lett vezető. Hadházy azonban sunyin hallgat arról, hogy Marosi Beatrix nemcsak a Kodolányin kapott oklevelet, hanem az ELTE-n is, ráadásul kettőt. A tankerület helyettes vezetője tehát egy magyar-történelem szakos tanár, aki évtizedek óta és jelenleg is tanít. Sem diplomáihoz, sem szakdolgozataihoz nem fér kétség, amelyeket egyébként az 1990-es évek végén szerzett.

Hadházy és a lejáratáshoz csatlakozó Jámbor András párbeszédes országgyűlési képviselő pitiáner vádakkal keveri gyanúba a tankerület szakmai igazgatóját. Olyan hibákat tupíroznak fel, amelyek a szakdolgozatok többségében előfordulnak. Marosi etika diplomamunkája egyébként nagyrészt egy saját maga által készített felmérést ismertet, saját kutatást pedig nagyon nehéz lenne plagizáltnak tekinteni. De mindez nagyjából lényegtelen, hiszen a verbális lincselésnek csupán politikai oka van. Hadházy és Jámbor is tudja, hogy Marosi 2013-ban egy magánegyetemen (akkor még főiskolán) szerzett etika diplomája nem oszt, nem szoroz posztja esetében, hiszen azt korábbi végzettségével és tanári tevékenységével érte el. Őt most azért kell ellehetetleníteni, azért kell ellenséggé formálni, mert átadta a jogilag megalapozott felmondóleveleket a kölcseys tanároknak – köztük annak a Törley Katalinnak, aki sok szálon kötődik Hadházyhoz, Jámborhoz és persze Gyurcsányhoz.

Utóbbinak – ne felejtsük – annak idején rejtélyes és botrányos módon tűnt el a szakdolgozata.