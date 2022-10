Egy kezeletlen monomániás

Végül csak besompolygott a parlamentbe Hadházy Ákos, és fölesküdött Magyarország alaptörvényére. Ami, persze, érthető. Nyilván fogyóban volt már a rajongóitól legutóbb összekoldult hatmilliócska. Viszont az áprilisi, sokadik kétharmados zakó után váltig azt hajtogatta, hogy ő bizony nem veszi föl a mandátumát, bojkottálja a parlament munkáját, sőt erre biztatta a magyarországi baloldal többi ágensét is.

A Momentum kezdetben hajlott a bolond szóra, és úgy tűnt, még a frakciójukba is beveszik ezt az időnként kásás beszédű, zavarodott embert. Ám miután a Fegyőr-pártból valaki, aki jártas az olvasás tudományában, kikutatta, hogy eskütétel nélkül oda a havi 1,3 milliós (plusz sok egyéb extrás) képviselői juss, azonnal lefújták a bojkottot, Ákost pedig azelőtt kiseprűzték a frakciójukból, hogy igazából bevették volna.

Talán mégsem annyira hülyék ezek a momentumosok, amennyire a megszólalásaikból kitűnik. Legalább annyi eszük van, hogy nem eresztenek a köreikbe egy kényszeres hazudozót, egy notórius pártszédelgőt, aki összes eddigi közösségét (Fidesz, LMP) hátba szúrta.

Szóval először a mandátum felvételéről, a parlamenti munkáról próbálta lebeszélni a pajtásait. Majd, miután mindenki kifarolt mögüle, jött azzal, hogy az ellenzék ne vegyen részt az eskütételen, abba majd beleremeg a diktatúra.

Mert itt nincs demokrácia, a választás tisztességtelen humbug volt, annak végeredményét nem hajlandó tudomásul venni. Gondolom, ez alól legfeljebb az ő zuglói győzelme kivétel, az nyilván demokratikus volt és törvényes – csak mindenki másé nem. Ám sajnálatos módon végül mindenki letette az esküt a parlament alakuló ülésén, az ellenzékiek is – az egy darab Hadházy Ákost leszámítva.

Hogy így magára maradt, meg is kezdte a duzzogást nyomban: – Az ellenállás nem ér semmit kockázat nélkül. Ezért sajnálom, hogy a Momentum végül felesküdött. Azt gondolom, nyomásgyakorlásnak erősebb, ha az ember nemcsak kommunikál valamit, hanem vállal is bizonyos kockázatokat, áldozatokat – nyilatkozta. S közben minden bizonnyal kihúzta magát, hiszen kevés olyan kivételes, „áldozatvállaló” politikust hord hátán a Kárpát-haza, mint éppen őt, Hadházy Ákost.

Májusra aztán némileg alábbhagyott a lelkesedése. Ez feltehetőleg összefüggésben állt pénztárcája petyhüdésével. „Nyilvánvalóan ez egy áldozatvállalás tőlem, hiszen nyilván addig nem kapok semmilyen fizetést, addig nincsen benzinpénz, amikor lemegyek vidékre. Most is voltam, múlt héten is voltam egy kis pici faluban. Ezt természetesen a saját pénzemből kellett fizetni” – veregette magát hátba a lószerszámos ember.