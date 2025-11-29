„Látó” Péter új konteója

Önök szerint előfordult már olyan a magyar politika történetében, hogy egy párt letagadta a teljes gazdasági programját? (Nem néhány elemet – az egészet!) Lehet, hogy megesett, én mindenesetre nem emlékszem ilyenre. Ez idáig pártjaink kifejezetten büszkék voltak az agytröszt­jeik által kiizzadt világmegváltó elképzelésekre, sőt azt hirdették, hogy egyedül az ő elgondolásaik alkalmasak a hon fölvirágoztatására.

E hagyományt rúgta most sarokba a Tisza, amelynek több száz oldalas megszorítócsomagját kedden ismertette az Index. S noha a terjedelmes paksaméta fejezeteinek végén az állítólagos szerzők – Dálnoki Áron, Felcsuti Péter, Lengyel László és a többi – aláírása díszeleg, az érintettek és maga a szektapárt is váltig tagadja, hogy bármi közük lenne az egészhez. Ők ugyanis homlokegyenest az ellenkezőjére készülnek mindannak, mint ami a „hazug” iratkötegben van – tudatta Magyar Péter.

Tehát azt akarja elhitetni országgal-világgal ez a habos almás specialista, hogy valaki – Tóni, Putyin, Viktor, az Index vagy ez a kvartett együtt, kéz a kézben – írt egy több száz oldalas, kamu megszorítóprogramot, aláhamisította különféle tiszás éceszgéberek szignóit, s mindezt azzal a ganajtúró szándékkal, hogy az egészet a Tisza Pártra kenje, összebokroslajosozza őket. Szép kis konteó, mondhatom. (De hát 2024 februárja óta nem nagyon telt el úgy nap szép hazánkban, hogy Magyar Péter ne állt volna elő valami agyzsibbasztó összeesküvéssel. Hadd ne soroljam föl mindet a kétezer titkosszolgától az Aszad-repülőig.) Hívei szomjúhozzák a konteókat, „Látó” Péter pedig fáradhatatlanul csepegteti nekik. E mostanival mindössze annyi a gond, hogy a „konvergenciaprogramban” szereplő nadrágszíjhúzások, adóemelések, családikedvezmény-megvonások, a 2010 előttről már ismert, vérliberális őrültségek egybevágnak mindazzal, amikkel a tiszás „szakértői” csipetcsapat az elmúlt hónapokban riogatja a hont. Mi értelme lenne hát ilyet hamisítani?

Az sem éppen a boldog békeidők hangulatát idézi, ahogyan a Tisza gyűlöletkommandói éppen életveszélyes fenyegetésekkel bombázzák az Index újságíróját, aki „megátalkodottságában” ismertetni merte szektájuk terveit.

Mint a portál írta: „A 2025. november 26-án megjelent cikkünket követően a szerző súlyos, személyeskedő és fenyegető üzeneteket kapott, emberi méltóságában sértették. Ezek tartalma és hangneme olyan mértékben elfogadhatatlan volt, hogy mostani cikkünk szerzőjének személyével kapcsolatos további információt nem áll módunkban megosztani.” Tényleg ide jutottunk? Már a programismertetésért is lincselne a neoszamuelyánus söpredék? Biztosan el kell ezt tűrnie a békés többségnek? Nem, és nem is fogjuk.

A fentieken túl szektamessiás úr korszakalkotó vívmányai közé tartozik az is, hogy gyülekezete jelöltjeire pórázt és szájkosarat tétetett, nehogy dalolni kezdjenek. (Dalolni csak ő dalolhat. Egy-két-há: „A bööör-tööön abla-kááába…”)