Nem létezik, de hamis

Aki tavaly márciusban esetleg még nem hitt neki, immár be kell látnia: Varga Juditnak mindenben igaza volt. Különösen, amikor azt részletezte: a hozzá könyvet és övcsatot vágó exférje milyen ordas nagy „manipulátor”. Talán elég a színlelt öngyilkosságra gondolni. De a bűnök bűne, a feleséglehallgatás is munkásságának e fejezetéhez sorolható. Hiszen a hangfelvételt nem a haza üdvéért készítette, hanem neje zsarolására, nehogy el merjen válni, s így nehogy megszűnjenek az általa nyert, jól tejelő állásai.

Ám a túladagolt manipulációba előbb-utóbb belegabalyodnak még a legpitiánerebb gazemberek is. Hát még Magyar Péter. A hazugságok, rágalmak, álhírek örvénye menthetetlenül lehúzza a mélybe (már amennyiben jelenlegi morális tartózkodási helyénél, a Mariana-ároknál is van lentebb). Ezt látjuk most, a tiszás megszorítócsomag rém kínos letagadása során. Szó szerint idézem a robothangú embert, aki mindezt mikrofonba mondta: „Egy hamisított, de nem is létező dokumentumra hivatkozva a csillagot is lehazudják az égről.” Nocsak!

Tehát az Index által nyilvánosságra hozott, bő hatszáz oldalas, közismert balliberális népboldogítók által alászignózott iratstóc közönséges hamisítvány. Továbbá nem is létezik – mutat rá a Konteómes­siás. Csakhogy a két állítás együtt aligha lehet igaz. Ha hamisítvány, akkor kell lennie egy eredetinek – egy eredeti Tisza-programnak. Ami egyébként hol a frászban van? Tessék vele előrukkolni, hogy összevethessük emezzel, az úgynevezett hamissal, és akkor végre kiderül, hány éves a kapitány. (Meg az is, hány százalékos az ebekre, cicákra és özvegyekre kivetett sarc...) Ha viszont nem is létezik, akkor hamisítani is nehézkes. Vagy inkább lehetetlen. Emberünk tehát alaposan belegabalyodott a saját hazugsághálójába. Már-már vicces, ahogy kalimpál benne meg vagdalkozik.

Tegnap a Facebookra is kikínlódott magából egy vádiratot, amelyben – komoly nyomozás után – a bűncselekmény vádlottját is nevén nevezte. „Lebuktak Orbánék, a mesterséges intelligenciával gyártották a kamu adóemeléses dokumentumokat. Orbán propagandistái nemcsak a gonoszság, de a haszontalanság jelképei is: még hamisítani se tudnak rendesen. Nem tudom, hány milliárdot költ a Fidesz amerikai kampánytanácsadókra, de amit összedobtak, még hamisítványnak is ócska: egy középiskolás is megmondja, hogy a kamu dokumentum AI-generált” – írta Péterünk. Szóval a mesterséges intelligencia tette, ő a bűnös. Minden bizonnyal a Skynet meg Arnold Schwarzenegger édeskettesben írta mind a hatszáz oldalt, hogy szomorodnának meg. Ők találták ki az 1300 milliárdos sarcot a családoknak, a 3700 milliárdosat a vállalkozásoknak, valamint a gyermekek egészségügyi ellátásának fizetőssé tételét.