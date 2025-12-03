idezojelek
A Helyzet

Nem létezik, de hamis

Aki tavaly márciusban esetleg még nem hitt neki, immár be kell látnia: Varga Juditnak mindenben igaza volt.

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
Cikk kép: undefined
hamisítványTisza PártMagyar Péter 2025. 12. 03. 4:58
0

Aki tavaly márciusban esetleg még nem hitt neki, immár be kell látnia: Varga Juditnak mindenben igaza volt. Különösen, amikor azt részletezte: a hozzá könyvet és övcsatot vágó exférje milyen ordas nagy „manipulátor”. Talán elég a színlelt öngyilkosságra gondolni. De a bűnök bűne, a feleséglehallgatás is munkásságának e fejezetéhez sorolható. Hiszen a hangfelvételt nem a haza üdvéért készítette, hanem neje zsarolására, nehogy el merjen válni, s így nehogy megszűnjenek az általa nyert, jól tejelő állásai.

Ám a túladagolt manipulációba előbb-utóbb belegabalyodnak még a legpitiánerebb gazemberek is. Hát még Magyar Péter. A hazugságok, rágalmak, álhírek örvénye menthetetlenül lehúzza a mélybe (már amennyiben jelenlegi morális tartózkodási helyénél, a Mariana-ároknál is van lentebb). Ezt látjuk most, a tiszás megszorítócsomag rém kínos letagadása során. Szó szerint idézem a robothangú embert, aki mindezt mikrofonba mondta: „Egy hamisított, de nem is létező dokumentumra hivatkozva a csillagot is lehazudják az égről.” Nocsak!

Tehát az Index által nyilvánosságra hozott, bő hatszáz oldalas, közismert balliberális népboldogítók által alászignózott iratstóc közönséges hamisítvány. Továbbá nem is létezik – mutat rá a Konteómes­siás. Csakhogy a két állítás együtt aligha lehet igaz. Ha hamisítvány, akkor kell lennie egy eredetinek – egy eredeti Tisza-programnak. Ami egyébként hol a frászban van? Tessék vele előrukkolni, hogy összevethessük emezzel, az úgynevezett hamissal, és akkor végre kiderül, hány éves a kapitány. (Meg az is, hány százalékos az ebekre, cicákra és özvegyekre kivetett sarc...) Ha viszont nem is létezik, akkor hamisítani is nehézkes. Vagy inkább lehetetlen. Emberünk tehát alaposan belegabalyodott a saját hazugsághálójába. Már-már vicces, ahogy kalimpál benne meg vagdalkozik.

Tegnap a Facebookra is kikínlódott magából egy vádiratot, amelyben – komoly nyomozás után – a bűncselekmény vádlottját is nevén nevezte. „Lebuktak Orbánék, a mesterséges intelligenciával gyártották a kamu adóemeléses dokumentumokat. Orbán propagandistái nemcsak a gonoszság, de a haszontalanság jelképei is: még hamisítani se tudnak rendesen. Nem tudom, hány milliárdot költ a Fidesz amerikai kampánytanácsadókra, de amit összedobtak, még hamisítványnak is ócska: egy középiskolás is megmondja, hogy a kamu dokumentum AI-generált” – írta Péterünk. Szóval a mesterséges intelligencia tette, ő a bűnös. Minden bizonnyal a Skynet meg Arnold Schwarzenegger édeskettesben írta mind a hatszáz oldalt, hogy szomorodnának meg. Ők találták ki az 1300 milliárdos sarcot a családoknak, a 3700 milliárdosat a vállalkozásoknak, valamint a gyermekek egészségügyi ellátásának fizetőssé tételét.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

És ugyan miért ne hinnénk a rövidke pályafutása során – saccra – 22 418-szor hazugságon kapott Weber-fiókának? Csupán azt kellene tisztázni, hogy ha Lengyel László nem is írt (alá) semmilyen Tisza-programot, ott se volt, akkor miért büszkélkedett mégis az ellenkezőjével? „Én bevallom, azon dolgozom a saját csapatommal, hogy már most legyenek programjaink. Tehát szükség volna arra, hogy felkészülten menjünk a kormányzásba” – magyarázta idén májusban a Klikk TV-nek. Jé! Felcsuti meg a minap azt ecsetelte az augusztusban kiszivárgott – Magyarék által ugyancsak letagadott – tiszás adóemelési tervről, hogy az egy „bátortalan”, „bágyadt” kísérlet volt. Értsd: még keményebb kellene. Értsd továbbá: az adóterv létezik. Nem kicsit – nagyon. Ergo az Övcsatos akkor is hazudott. Mindig hazudik. Nem tud nem hazudni. Azt várom, hogy egyszer a saját létezését is letagadja. Hívei persze azt is ájultan megtapsolnák.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekUkrajna

Eljött az idő a nagy ugrásra

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekkézilabda

Helyezkedés a kézilabda világában

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekeltörléskultúra

Tormay, az Überhaupt és a bödön

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekgreta thunberg

Greta Thunberg, a tüntetésipar szorgos üdvöskéje

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekDon-kanyar

Birodalmi tempó és a keleti frontvonal

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Szerveztek már nekünk német kezdeményezésű Európa-projektet, a Don-kanyar túrát. Ismerjük a végét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu