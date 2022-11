A családok és a munkáltatók is jól járnak

Hiszem, hogy ez is azt mutatja, hogy a kormány és talán a családszervezetek munkájának is köszönhetően a magyar társadalom, s azon belül a piaci, munkaadói szféra is egyre családbarátabb. Nehéz időket élünk, fontos, hogy számíthassunk egymásra, s ebben az esetben ez megvalósult. Bízom benne, hogy elfogadják ezt a javaslatot, talán az apák számára még kedvezőbb módon