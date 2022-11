Laborvizsgálatokkal a betegek egészségéért + videó

A Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézetében évente több százezer minta feldolgozása során mintegy hatmillió tesztet végeznek el az intézethez tartozó nyolc laboratóriumban. Az elmúlt három évben a műszerek 80 százaléka megújult, automatizált rendszereket telepítettek a laborokba, ahol a napi, általános vizsgálatokon túl speciálisabb alvadási teszteket, ellenanyag-kimutatásokat is végeznek, köztük országszerte egyedül itt érhető el speciális hormonmeghatározás vagy vesekő-analízis is. Az intézet a vírusok kimutatásában is országos központú, a Covid-járvány során két év alatt több mint 600 ezer Covid-leletet adott ki.

Központi laboratórium Forrás: Semmelweis Egyetem/Barta Bálint, Kovács Attila