Pénz mellett adatokat is gyűjtenek Gyurcsányék

A baloldalra jellemző homályos, átláthatatlan módon gyűjti az adományokat a Dobrev Klára által nemrég meghirdetett úgynevezett rezsimentő alap. Ennek állítólagos célja, hogy az adományozók segíthessenek „egy bajba került családnak a decemberi rezsiszámla kifizetésében”. Dobrev Klára közösségi oldalán azt állította hétfőn: alig több mint egy hét alatt több mint 15 millió forint gyűlt össze, ebből „nagyjából 10 millió forintot” a DK politikusai adtak, a maradék ötmilliót pedig a párt szimpatizánsai, „méghozzá mikroadományokból”. Lapunk szerette volna megtudni, hogy mely DK-s politikusok voltak a bőkezű adományozók, hozzávetőleg hány magánszemélytől érkezett mikroadomány, illetve milyen alapon választják majd ki a megsegítendő családok körét, ám a párt sajtóosztálya nem reagált megkeresésünkre.

Így egyelőre csupán az jelenthető ki, hogy az egész akció célja leginkább adathalászás lehet, az adományozáshoz ugyanis számos személyes adatot kell Gyurcsány Ferencéknek megadni, köztük a nevet, lakcímet és az e-mail-címet is – enélkül el sem kezdődhet a jótékonykodás.

„A jelentkezés után egyből küldünk neked egy levelet a megadott e-mail-címedre, hogy hogyan utalhatsz a rezsimentő alapba. A támogatásodból pedig mi ki fogjuk fizetni egy család decemberi rezsiszámláját, hogy karácsonyuk és fűtésük is legyen. Folyamatosan tájékoztatunk, hogy melyik családnak segítettél!” – olvasható a DK hivatalos, Legyél te is rezsimentő elnevezésű oldalán. Mindeközben a Hír Tv arról számolt be, hogy a párt adománygyűjtéséről már a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke is tájékozódik.

– A Gyurcsány-párt az, amely a kezdetektől támadta a rezsicsökkentést – emlékeztetett az üggyel kapcsolatban Nacsa Lőrinc. A KDNP-frakció szóvivője hangsúlyozta: a baloldal nemcsak itthon, de Brüsszelben is rendszeresen támadta a rezsicsökkentést, amely több százezer magyar családnak segíti a mindennapjait. – Amikor Gyurcsányék voltak kormányon, akkor tizenötször emelték a gáz és a villamos energia árát – emelte ki, hozzátéve, hogy míg a kormány a rezsivédelmi alapból támogatja a magyarokat, a DK a lakosságtól szedi be a pénzt.

Nem a DK az első párt, amelynek politikusai közadakozásból igyekeznek pénzhez jutni. Mára szinte hagyománnyá vált, hogy milliókat kereső országgyűlési képviselők társadalmi gyűjtésbe fognak. A kalapozás intézményének megalapozója feltehetően a Jobbik volt, a párt összesen százmillió forintot gyűjtött össze, miután több száz millió forintos, jobbára tiltott pártfinanszírozásból adódó büntetést kaptak. A Jobbik váltig állította, hogy a büntetés visszafizetésére költik majd a gyűjtésből befolyt összeget, ám Gyöngyösi Márton, a Jobbik akkori elnökhelyettese utólag elismerte, az ígértekkel ellentétben a 2018-as választási kampányra fordítottak minden pénzt.

– Nemcsak a bírság miatt gyűjtöttünk, hanem a kormányváltás lehetőségéért is. Minden eszközt erre fordítottunk

– vallotta be a politikus az ATV-ben.

Az adománygyűjtés jól jövedelmező üzletágnak bizonyult a későbbiekben is. Jakab Péter még Jobbik-elnökként 2020. októberi parlamenti felszólalásában egy zsák krumplival a kezében hadonászott, megsértve ezzel az Országgyűlés tekintélyét. A 4,4 millió forintos büntetés kifizetésére az akkor havonta 2,2 millió forintot kereső Jakab gyűjtést indított. Később, 2021 májusában, amikor felszólalásában a kormányoldal képviselőit és a házelnököt ficsúrnak nevezte, tízmillió forintos bírságot kapott, állítása szerint két hét alatt hétmilliót dobtak össze neki az emberek.

A Jobbik mellett a Párbeszéd is előszeretettel támaszkodik az általuk kizsigereltnek, gazdaságilag tönkretettnek nevezett emberek pénztárcájára. Szabó Tímea, akit 2021 júniusában 9,6 millió forintra büntetett Kövér László, a parlament elnöke, miután egy Fidesz-logóval összemontírozott kínai zászlót lobogtatott az ülésteremben, nem volt szemérmes a Facebookon adakozásra buzdítani támogatóit. Arról utólag egyik politikus sem nyilatkozott, mi lett az összegyűjtött összegek sorsa, hiszen az Országgyűlés a kiszabott bírságokat minden esetben az adott képviselő tiszteletdíjából vonja le, részletekben.

A legszemérmetlenebb egyébként minden bizonnyal Hadházy Ákos volt, aki sokáig nem tette le képviselői esküjét, ezért közölte, hatmillió forintra van szüksége a nyáron, hogy a munkáját folytatni tudja. Állítása szerint a kért összeg két nap alatt össze is gyűlt. Elszámolást Hadházy Ákos sem tett közzé.

Borítókép: Hadházy Ákos a Parlamentben (Fotó: Mirkó István/Magyar Nemzet)