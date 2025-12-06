Bayer Zsolt: Szendi Ramaty a nyugati magyaroknak gyűjt

Francesca pompás kis írásában ismét benne van minden. Kötelező olvasmány! Előzetesen csak annyit: a fényességes nyugaton élő magyarok, akik „elmenekültek” ebből a rettenetes diktatúrából, és most szabadságban és – ami még fontosabb – nagy-nagy jólétben élnek, nem tudnak megvenni egy vonatjegyet, hogy leadhassák voksukat a NER ellen. Ezért seggfejtábornok gyűjtést szervez nekik…
Bayer Zolt: Két rohadt g…ci
Lapunk publicistájának mai blogbejegyzése.
