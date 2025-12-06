Rendkívüli

Bayer Zsolt blogja

Bayer Zsolt: Szendi Ramaty a nyugati magyaroknak gyűjt

Bayer Zsolt
2025. 12. 06.
Francesca pompás kis írásában ismét benne van minden. Kötelező olvasmány! Előzetesen csak annyit: a fényességes nyugaton élő magyarok, akik „elmenekültek” ebből a rettenetes diktatúrából, és most szabadságban és – ami még fontosabb – nagy-nagy jólétben élnek, nem tudnak megvenni egy vonatjegyet, hogy leadhassák voksukat a NER ellen. Ezért seggfejtábornok gyűjtést szervez nekik…

Jeszenszky Zsolt
Az elit célja a totális tudatmódosítás

Ágoston Balázs
Régi-új baloldali családellenesség

Borbély Zsolt Attila
Markó Béla a woke-őrület oldalán

Huth Gergely
Eljött az idő a nagy ugrásra

Két rohadt g…ci 

Lapunk publicistájának mai blogbejegyzése.

