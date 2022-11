Tovább nyomoznak az ortopéd cipőkkel visszaélő egészségügyi bűnbanda tagjai után

Még koránt sincs vége az ortopéd cipőkkel visszaélő egészségügyi bűnszervezet elleni nyomozásnak. A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) továbbra is együttműködik a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodával (KR NNI) további, még nem ismert bűnszervezeti tagok azonosításában és elfogásában – tudta meg a Magyar Nemzet Pap Judit alezredestől, az NVSZ szóvivőjétől.

Az NNI bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, valamint különleges adatra elkövetett személyes adattal visszaélés és hamis magánokirat felhasználása miatt elkövetett bűntett miatt folytatja a nyomozást.

A rajtaütés egyik pillanata (Fotó: Police.hu)

Az ügy az NVSZ-nél indult, amikor információ érkezett arról, hogy egy állampolgár az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (hétköznapi nevén a felhőben) azt vette észre, hogy egy gyógycipőt írtak fel neki úgy, hogy ő orvosnál nem járt, és szüksége sem volt arra. A jogszabályok által biztosított lehetőségeket felhasználva az NVSZ munkatársai olyan – később bizonyítékként is felhasználható – adatokat gyűjtöttek, amelyek alapján egy rendkívül összetett és szervezetten elkövetett bűncselekmény gyanúját állapították meg.

A rendőrség által feltárt ügyben az ortopéd orvosok és a velük összejátszó segédeszközgyártó és -forgalmazó cégek úgy írtak fel, majd gyártottak le gyógycipőket, hogy azok, akiknek a nevére felírták, nem is tudtak róla; majd az ezek után járó összegeket a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől visszaigényelték. Azt is figyelték, hogy az évente egyszer felírható lábbeli kihordási ideje mikor jár le, és amint lehetett, újra felírták és legyártották a cipőket.

Aranyékszereket, készpénzt foglaltak le (Fotó: Police.hu)

A minőség egyáltalán nem volt fontos, csak a profit, mert a betegeknek egy magas kategóriájú és államilag jelentősen támogatott cipőt írtak fel, azonban a végeredmény egy alacsonyabb kategóriájú és olcsóbb lábbeli volt. Ez került idős betegek lábára, ha egyáltalán odakerült, hiszen a nyomozás azt is feltárta, hogy olyan embernek is felírtak gyógycipőt, aki évek óta fekvőbeteg és járásképtelen. Kollégáink olyan eseteket is feltártak, amikor a gyógycipőt ugyan felírta az orvos, de azt már nem gyártották le, viszont a támogatást így is visszaigényelték. A gyanú szerint háromezer ilyen cipőt írtak fel, amelyeken átlagosan páronként 52 ezer forint nyereségük volt, ezzel összesen több mint 150 millió forintot szereztek.

Jegyzökönyvezik a lefoglalt milliókat (Fotó: Police.hu)

Az NVSZ által feltárt adatok és bizonyítékok alapján tettek feljelentést, és ekkor kapcsolódott be az ügy felderítésébe a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI).

Az NVSZ és a KR NNI szoros együttműködésének eredménye a bűnszervezet felszámolása, melynek tagjai visszaélve az állam által az egészségügyben nyújtott támogatással több száz millió forinttal károsították meg a segítségre szoruló betegeket.