Elfelejthetjük az okmányirodákat: 2026-ra digitális állampolgárok leszünk

Elektronikus tárca, digitális postaláda, elektronikus dokumentumtár és aláírás − egyebek mellett ezek létrehozásáról is rendelkezik a Miniszterelnöki Kabinetiroda által készített, a kormány által is elfogadott Nemzeti digitális állampolgárság program, amelynek célja, hogy Magyarországon is megteremtse az egyszerű, kényelmes és hatékony közigazgatási ügyintézés feltételeit.