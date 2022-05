Új szintre lép Magyarország digitalizációja

Mint mondta,

fontos szándék, hogy 2026-ig megvalósuljon a digitális állampolgárság minden magyar állampolgár részére.

– Ez azt jelenti, hogy négy év múlva akár mindenki el tudja intézni a hivatalos ügyeit egy mobiltelefon segítségével. Azaz

2026-ig elérhetjük, hogy az úgynevezett digitális alteregónk, „avatárunk” által többé ne kelljen semmilyen állami vagy a különféle szolgáltatóknál fenntartott ügyfélszolgálati irodában sorban állni, megjelenni személyesen,

hanem mindenfajta ügyet könnyedén el lehessen intézni a digitális személyazonosság révén. Számos ügycsoportot lehetne így kezelni, a fiatalabb generációk pedig egyre nyitottabbak erre – magyarázta Guller Zoltán, aki szerint a komplex digitális ügynökségnek lényegében el kell érnie, hogy az állam mellett a cégek többsége is elfogadja a digitális állampolgárságból fakadó összes kötelezettséget és jogosultságot.

– Ezt pedig rendszerszinten alapvetően a mobiltelefonokra optimalizált alkalmazásként hoznánk létre – emelte ki.

Hozzátette:

cél az átláthatóság, a kiszámíthatóság, a hatékony és gyors ügyintézés biztosítása, hogy az új ügynökség Magyarországot egy jól működő 21. századba vezesse át.

Megemlítette, hogy az is a feladatuk, hogy garantálják az úgynevezett állami felhőben lévő adatok biztonságát.

– A DMÜ létrehozásával járó munka már több hete zajlik, a teljes átállás, az ügynökség felállítása az infrastrukturális, szervezeti és vállalatirányítási feladatokkal együtt július 31-ig megvalósul a kabinetirodánál, a miniszter úr közvetlen felügyelete alatt. Erre a komplex feladatra kerül a fő fókuszom, ezért eddig az időpontig lezajlik egy vezetőváltás is a turisztikai ügynökségnél, de addig én vezetem a turisztikai ügynökséget – jelezte Guller Zoltán.

Az MTÜ vezérigazgatója arról is beszélt, hogy

a turizmuságazat állami irányítási rendszerében mára megvalósult számos eredmény a 2015-ben meghirdetett paradigmaváltásból.

– A turizmuságazatban a rám bízott feladatokat elvégeztem, a kitűzött eredményeket elértem. Úgy gondolom, hogy az elmúlt hat évre vállalt céljainkat közösen, sikeresen teljesítettük, sok esetben túl is szárnyaltuk – jelentette ki Guller Zoltán, megjegyezve, hogy miniszter úr is úgy látta, hogy a turizmusban elért eredményeket tudja kamatoztatni a teljesen új területen.

– A legbüszkébb a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központra (NTAK) vagyok, amelynek létrehozásával az elmúlt hat évben nemzetközi szinten is egyedülálló és példaértékű digitális működés alapjait tettük le.

Az NTAK mára hatékony, hiteles és pontos képet ad a vendégforgalmunkról. Eljutottunk odáig, hogy a működésünk a szektor teljes spektrumát lefedi, és közös célok, irányelvek mentén dolgozunk nemcsak az ágazat, hanem a magyar gazdaság sikeréért – hangsúlyozta.

Mint kiemelte, most már a feladat a célzott, adatvezérelt marketing és értékesítés alkalmazása, annak érdekében, hogy a megújult Magyarországot vendégekkel töltsék meg,

a járvány után bámulatos képességekkel talpra állt turizmust tovább támogassák a 2030-ig meghirdetett Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia mentén.

– Ehhez az adatvezérelt ágazatirányítás által mostanra időben is hiteles, aktuális elemzéseket készítünk- és fél vagy akár egy évre előre is elképesztő pontossággal vagyunk képesek megbecsülni azt, hogy egy-egy turisztikai területen mi várható. Ha kampányt indítunk célzott üzenetekkel, akkor ez már a konkrét eredményekben is megmutatkozik – fejtette ki az MTÜ vezetője.

Hangsúlyozta, hogy bő két év alatt sikerült elérni, hogy az NTAK több mint 45 ezer szálláshelytől naponta fogad statisztikai adatokat, amelyek lehetőséget adnak a turisztikai marketingaktivitások és a támogatások megtervezéséhez. Ehhez hamarosan csatlakoznak a vendéglátóhelyek és a turisztikai attrakciók is.

– Ez egész Európában példaértékű. A korszakváltás megtörtént, átléptünk a digitális adatszolgáltatás világába

– hangsúlyozta Guller Zoltán.

Borítókép: Az MTÜ vezérigazgatója új megbízatást kapott az eddig elért eredményei alapján (Fotó: MTÜ)