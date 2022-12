Külföldön is tovább élhet az erős magyar öntudat

Ezeknek a fiataloknak a nagy része azonban a hazatérés tervével ment ki Nyugat-Euró­pába dolgozni, illetve tanulni. Visszavándorlásuk során a családalapítás, az itthoni rokonokhoz való közelség meghatározó tényezőként jelent meg. A 2010-es évek második felében tapasztalt hazavándorlás fokozódásához feltehetően a magyar családtámogatási politika is hozzájárult. Fontos azonban, hogy ezeket a fiatalokat integrálni kell, segíteni kell őket abban, hogy a külföldön szerzett tapasztalataikat, nyelvtudásukat és kapcsolataikat itthon is tudják hasznosítani. A diaszporikus kapcsolatháló megerősödéséből a kinti közösségek és az anyaország is profitálhat