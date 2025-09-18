Kiderült, mikor szólal fel Orbán Viktor a digitális polgári körök első nagy találkozóján

„Digitális polgári kör. A gyűlés. Én ott leszek. Szombat, 16:00 óra, Papp László Sportaréna” – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.

Mint ismert, szeptember 20-ánrendezik meg a digitális polgári körök (DPK) első országos találkozóját. A rendezvény házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi színésznő lesznek. Orbán Viktor tusványosi beszédében jelentette be a digitális polgári körök létrehozását, amely új fejezetet nyit a magyar közélet online jelenlétében. A bejelentés célja egy olyan digitális közösség kialakítása, amely megvédi a magyar kultúrát, nyelvet és identitást az online térben.

Harcosok klubja vagy digitális polgári kör?

A miniszterelnök szavai szerint szükség van egy proaktív, harcos jelenlétre, ezért hozták létre a Harcosok Klubját, emellé hirdették meg a digitális polgári köröket, amelyek visszanyúlnak a hagyományos, offline polgári körök felé. Ezek biztonságos, stabil alapot és egyben hátteret, ha úgy tetszik, safe space-t adnak azoknak is, akiknek nem illik a karakteréhez a csatározás. A digitális polgári körökben közösségek szerveződnek, és megkönnyítik a kapcsolattartást a különböző területek iránt érdeklődő, de a nemzeti oldalhoz tartozó emberek között.”

Az egyes számú digitális polgári köröknek maga a kormányfő is tagja. Orbán Viktorhoz csatlakozott

Miklósa Erika opera-énekesnő,

Nagy Elek üzletember,

Partos Bence pszichológus,

Baji Balázs gátfutó,

Nagy János államtitkár,

Lánczi András filozófus,

Pityinger László (Dopeman) rapper,

Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója,

Máthé Zsuzsa újságíró,

Bán Mór író,

Schmidt Mária történész,

Rákay Philip producer,

Balatoni Katalin neveléstudományi kutató,

valamint Kavecsánszki Ádám PMA elnök-főigazgató.

Azóta több polgári kör alakult, a regisztráltak száma a hivatalos honlap szerint már az 56 ezret is átlépte. Kocsis Máténak, a Fidesz frakcióvezetőjének is van egy digitális polgári köre, amelyet Zebra névre keresztelt.

Edzőtábor a harcosoknak

A mostani rendezvény sikerét előre vetítheti, hogy a Harcosok Klubja múlt hétvégi edzőtábora is óriási sikert aratott. A sátoraljaújhelyi rendezvényre többszörös volt a túljelentkezés. A résztvevők találkozhattak Orbán Viktor kormányfővel, Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával és Menczer Tamással, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatójával is.

A nagy siker után pedig Orbán Viktorék máris meghirdették az újabb Harcosok Klubja-edzőtábort, amelyet október 18–19. között, Zánkán fognak megrendezni.

A Harcosok Klubja rendszeresen szervez edzőtáborokat tagjainak, amelyeken exkluzív események, közösségimédia-képzések, ismeretterjesztő előadások, csapatépítő programok és networking-lehetőségek várják a résztvevőket. A részvétel a Harcosok Klubja tagjai számára ingyenes, a férőhelyek száma azonban korlátozott.