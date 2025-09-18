Rendkívüli

Mindig is a Fidesz vezethetett – vélekedett a Trumpnak dolgozó amerikai közvélemény-kutató

Digitális Polgári KörOrbán Viktorminiszterelnök

Kiderült, mikor szólal fel Orbán Viktor a digitális polgári körök első nagy találkozóján

Szombaton tartják a digitális polgári körök első nagy találkozóját Budapesten, a Papp László Sportarénában. Orbán Viktor is jelen lesz a rendezvényen. A miniszterelnök által létrehozott kezdeményezés célja, hogy a nemzeti oldal számára biztonságos közösségi teret biztosítson az online és offline világban egyaránt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 17:39
Orbán Viktor, DPK, Digitális polgári kör, harcosok klubja
Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Benko Vivien Cher
„Digitális polgári kör. A gyűlés. Én ott leszek.  Szombat, 16:00 óra, Papp László Sportaréna” – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.

Mint ismert, szeptember 20-ánrendezik meg a digitális polgári körök (DPK) első országos találkozóját. A rendezvény házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi színésznő lesznek. Orbán Viktor tusványosi beszédében jelentette be a digitális polgári körök létrehozását, amely új fejezetet nyit a magyar közélet online jelenlétében. A bejelentés célja egy olyan digitális közösség kialakítása, amely megvédi a magyar kultúrát, nyelvet és identitást az online térben.

 

Harcosok klubja vagy digitális polgári kör?

A miniszterelnök szavai szerint szükség van egy proaktív, harcos jelenlétre, ezért hozták létre a Harcosok Klubját, emellé hirdették meg a digitális polgári köröket, amelyek visszanyúlnak a hagyományos, offline polgári körök felé. Ezek biztonságos, stabil alapot és egyben hátteret, ha úgy tetszik, safe space-t adnak azoknak is, akiknek nem illik a karakteréhez a csatározás. A digitális polgári körökben közösségek szerveződnek, és megkönnyítik a kapcsolattartást a különböző területek iránt érdeklődő, de a nemzeti oldalhoz tartozó emberek között.”

 Az egyes számú digitális polgári köröknek maga a kormányfő is tagja. Orbán Viktorhoz csatlakozott

  • Miklósa Erika opera-énekesnő,
  • Nagy Elek üzletember,
  • Partos Bence pszichológus,
  • Baji Balázs gátfutó,
  • Nagy János államtitkár,
  • Lánczi András filozófus,
  • Pityinger László (Dopeman) rapper,
  • Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója,
  • Máthé Zsuzsa újságíró,
  • Bán Mór író,
  • Schmidt Mária történész,
  • Rákay Philip producer,
  • Balatoni Katalin neveléstudományi kutató,
  • valamint Kavecsánszki Ádám PMA elnök-főigazgató.

Azóta több polgári kör alakult, a regisztráltak száma a hivatalos honlap szerint már az 56 ezret is átlépte. Kocsis Máténak, a Fidesz frakcióvezetőjének is van egy digitális polgári köre, amelyet Zebra névre keresztelt.

 

Edzőtábor a harcosoknak

A mostani rendezvény sikerét előre vetítheti, hogy a Harcosok Klubja múlt hétvégi edzőtábora is óriási sikert aratott. A sátoraljaújhelyi rendezvényre többszörös volt a túljelentkezés. A résztvevők találkozhattak Orbán Viktor kormányfővel, Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával és Menczer Tamással, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatójával is.

A nagy siker után pedig Orbán Viktorék máris meghirdették az újabb Harcosok Klubja-edzőtábort, amelyet október 18–19. között, Zánkán fognak megrendezni.

A Harcosok Klubja rendszeresen szervez edzőtáborokat tagjainak, amelyeken exkluzív események, közösségimédia-képzések, ismeretterjesztő előadások, csapatépítő programok és networking-lehetőségek várják a résztvevőket. A részvétel a Harcosok Klubja tagjai számára ingyenes, a férőhelyek száma azonban korlátozott.

Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Benko Vivien Cher

 

 

