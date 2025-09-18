Rendkívüli

Mindig is a Fidesz vezethetett – vélekedett a Trumpnak dolgozó amerikai közvélemény-kutató

DPKOrbán ViktorDigitális honfoglalás

Kezdődik a honfoglalás, Orbán Viktor ismét az élre állt

A szervezők állítása szerint a DPK az a hely, ahol otthon vannak, értelmes és fontos ügyekkel foglalkoznak, ahol szívesen látnak, és ahol ha kell, megvédenek.

2025. 09. 18.
„Digitális honfoglalás. Szombaton 16:00-kor élőben, a Papp László Sportarénából. Sok meglepetéssel készülünk, érdemes követni!” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Mint arról lapunk beszámolt, szeptember 20-án Budapesten, a Papp László Sportarénában lesz a digitális polgári körök (DPK) első országos találkozója. 

„Minden közösség életében vannak felejthetetlen pillanatok. A miénkben szeptember 20. a következő. Írjunk együtt történelmet a digitális polgári körök első országos találkozóján! Csatlakozz a digitális honfoglaláshoz és készülj fel a gyűlésre!” – írta korábban a kormányfő.

A szervezők azt írták a gyűlés Facebook-oldalán: a DPK az a hely, ahol otthon vannak, értelmes és fontos ügyekkel foglalkoznak, ahol szívesen látnak, és ahol ha kell, megvédenek. Néhány nap leforgása alatt több mint ötvenezren lettek a DPK-ban, ezért szeptember 20-án gyűlést tartanak, hogy közösen megvitassák: hogyan tovább? 

A gyűlölet nem pálya, mert ahogy Dopeman mondaná: a végén mindannyian magyarok vagyunk

– fogalmaztak.

Az esemény 12 órától kezdődik, ahol  a szervezők beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készülnek. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt rajta. A férőhelyek száma limitált, túljelentkezés esetén a helyeket sorsolják.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
 


