Orbán Viktor: Írjunk együtt történelmet!

Országos találkozó lesz.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 16:50
Orbán Viktor utószavával jelent meg Habsburg Eduárd tanulmánykötete, a Habsburg észjárás.
Orbán Viktor utószavával jelent meg Habsburg Eduárd tanulmánykötete, a Habsburg észjárás. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
„Minden közösség életében vannak felejthetetlen pillanatok. A miénkben szeptember 20. a következő. 

Írjunk együtt történelmet a digitális polgári körök első országos találkozóján!

Csatlakozz a digitális honfoglaláshoz és készülj fel a gyűlésre! A helyek rohamosan fogynak” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette, hogy aki nem akar lemaradni, az regisztráljon ezen a linken: https://dpkor.hu/digitalis-honfoglalas/.

Mint korábban megírtuk, a gyűlés Facebook-oldalán azt írják a szervezők:

Ahol otthon vagyunk, értelmes és fontos ügyekkel foglalkozunk, ahol szívesen látnak, és ahol ha kell, megvédenek. Néhány nap leforgása alatt több mint ötvenezren lettünk a digitális polgári körben, ezért szeptember 20-án gyűlést tartunk, hogy közösen megvitassuk: hogyan tovább? A gyűlölet nem pálya, mert ahogy Dopeman mondaná: a végén mindannyian magyarok vagyunk.

Az esemény 12 órától a Papp László Arénában lesz, ahol beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készülnek a szervezők. 

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az eseményen kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt. A férőhelyek száma limitált, túljelentkezés esetén a helyeket sorsolják.

Mint megírtuk, már hatvanezren csatlakoztak a digitális polgári körökhöz. Nagy János államtitkár arra számít, hogy ősztől még nagyobb lesz a roham, még többen akarnak majd csatlakozni. Jelenleg a legnépszerűbb kör az álhírek lebuktatására szakosodott Zebra. Nagy János lapunknak adott interjújában elmondta azt is, nemcsak tematikus dpk-t lehet alapítani, léteznek területi körök is, egy-egy város, település, földrajzi terület is hozhat létre ilyet. 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán) 

Néző László
idezojelekFidesz

Kit fenyegetsz, te félkegyelmű?

Néző László avatarja

Bíróság, börtön – ezzel fenyegetsz bennünket? Ennyire futja?

