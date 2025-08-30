Női Digitális Polgári KörFideszHarcosok órája

Őket várják a Női Digitális Polgári Körbe + videó

Még lehet csatlakozni.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 11:29
Fotó: Mirkó István Forrás: MI
Azért alakult meg a Női Digitális Polgári Kör, hogy legyen egy platform, ahol azokról a kérdésekről beszélhetnek, ami a nőket érdekli és Magyarországon érinti. Erről Szentkirályi Alexandra beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában. A budapesti Fidesz elnöke, a kör alapítója elmondta azt is, hogy várják azokat, akik hisznek a család, a közösség és a haza erejében. 

Szerinte a Női Digitális Polgári Kör erős, nyitott és empatikus.

Mint ismert, Orbán Viktor a tusványosi beszédében hirdette meg a digitális polgári köröket, amivel összefogott a civil világgal, hogy létrehozzon egy új digitális polgári erőt. A miniszterelnök véleménye szerint a digitális polgári körök megalakításának van választási jelentősége, de jóval túlmutat rajta.

Orbán Viktor néhány nappal Tusványos után a Harcosok órája podcastben elmondta, hogy 

olyan emberek lesznek a polgári körökben, akik nemzeti érzelműek,

 akiknek fontos a hazájuk, akik nem rombolni, hanem építeni akarják, és azt akarják, hogy legyen jövője.

 

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: Mirkó István) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

