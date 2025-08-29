főpolgármesterFideszSzentkirály AlexandraNépliget

Szentkirályi Alexandra: Ki hisz még Karácsony rajzainak?

Csak tervek vannak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 12:32
„Indul a rákosrendezői fejlesztésről szóló tervpályázat. Persze, aki kicsit is jártas a fővárosi politikában és Karácsonyék városvezetését is ismeri, annak ettől csak összeszorul a gyomra. Hiszen a főpolgármester elmúlt hat éve másról sem szólt, mint látványtervekről és pályázatokról” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra, DPK, bejelentés
Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)

A budapesti Fidesz elnöke bejegyzésében emlékeztet a Városháza Parkra, aminek terveivel hat éve házal a főpolgármester, de 

még mindig csak egy murvás kocsma van az egykori parkoló helyén, amit parknak a legjobb indulattal sem nevezne senki,

 de legalább Karácsony Gergely büszke rá.

„De láttunk már színes-szagos látványterveket a Népligetről is, ami a mai napig egy mese maradt, a valóságban pedig egy zöld no-go zóna. Rákosrendező kapcsán pedig ne felejtsük el a tavalyi politikai hisztit! Ma már látható munka lenne a területen: több tízezer lakás, óriási park, egy új városnegyed épülhetne a budapestiek egyetlen forintja nélkül, ha a szivárványkoalíciós fiúk nem akadályozzák meg a főváros legnagyobb fejlesztését. 

Helyette Rákosrendező ma is csak egy szeméttelep.

 A tervek mindig szépek, de ki hisz még Karácsony rajzainak?” – tette fel a kérdést a politikus.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Szentkirályi Alexandra/Facebook)

