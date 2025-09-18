Nagy István: Brüsszel Ukrajnának adná a gazdák pénzét

Brüsszel elvenné a gazdák pénzét, és Ukrajnának adná – mondta az agrárminiszter csütörtöki, a Facebookra feltöltött videójában. Nagy István kifejtette: Brüsszel új költségvetési javaslata tönkretenné az európai gazdákat és a biztonságos élelmiszer-ellátást.

Felidézte: az Európai Bizottság szerdán tette közzé, hogy a tagállamok mekkora uniós forrásra számíthatnak a közös agrárpolitikából (KAP) a 2027 utáni hétéves pénzügyi ciklusban. A javaslatot látva beigazolódtak az előzetes félelmek, mert Brüsszel az évtizedek óta jól működő kétpilléres KAP-szerkezet megszüntetését javasolja és jelentősen csökkentené az agrárbüdzsét – közölte.

– A Magyarország számára javasolt több mint 9 milliárd euró több mint 20 százalékkal kevesebb a jelenlegi időszakhoz képest. Még azt sem éri el, mint amennyit a jelenlegi időszakban a közvetlen támogatásra fordítunk. Ha a javasolt összeget kiigazítjuk az inflációval, akkor még nagyobb a vágás – fogalmazott Nagy István.

– Brüsszel javaslata szerint ez egy minimumösszeg, amit a tagállamok kiegészíthetnek a nekik járó más uniós forrásokból. A bizottsági javaslat nemcsak a közös agrárpolitika kétpilléres szerkezetét, hanem a külön költségvetését is megszüntetné, ami elfogadhatatlan

– mondta az agrárminiszter.

Az összes uniós forrás egy alapba kerülése zsarolási lehetőséget ad Brüsszelnek arra, hogy a neki nem tetsző, például migrációs vagy genderpolitikát folytató tagállamoktól az agrárforrásokat is megvonja – jelezte Nagy István.

– Nem fogjuk hagyni, hogy a mindennapi kenyerünkkel zsaroljon bennünket Brüsszel, és nem mondunk le a szuverenitásunkról, a Tisza Párttal ellentétben még egy kicsiről sem

– fogalmazott a miniszter.

A magyar kormány továbbra is elkötelezett a különálló, kétpilléres agrárpolitika mellett. – Minden eszközzel meg fogjuk védeni a gazdák érdekeit és a mindennapi kenyerünket – jelentette ki Nagy István.