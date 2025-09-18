Közel kilencszáz magyar Volán-busz állhat hamarosan forgalomba

„Megkezdtük 869 új, modern, helyközi szóló autóbusz beszerzését. Bár nem olyan érdekes hír, mint az aktuális politikai cirkusz, és valószínűleg a hírekbe se kerül majd be, számunkra, akiknek a politika mégiscsak az ország építéséről és a magyar emberek jövőjéről szól, történelmi” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter ennek okaként kiemelte:

hasonlóan ahhoz a 131-hez, ami már a nyáron szolgálatba állt, kivétel nélkül magyar gyártmány.

Mint írta, ehhez a fejlesztéshez nem vártak politikai okokból, a magyar ellenzék aktív segítségével visszatartott uniós forrásokat Brüsszeltől. A MÁV-csoport állami garancia nélkül, jóval a piaci kondíciók alatt vett fel hitelt, amit egy magyar bankokból álló konzorcium biztosított. Ezzel a 88 milliárd forintos buszbeszerzés nagy részét magyar bankok finanszírozzák.

Felhívta a figyelmet arra is, összesen 1000 új magyar autóbusszal tovább fiatalítják az 5800 darabból álló, már jelenleg is 10,7 év alatti átlagéletkorú flottát. „A 869 új busz közel fele még idén megérkezik. Magyar pénzből, magyar munkával a magyar emberekért fejlesztünk. Az év elején tett 10 vállalásom újabb eleme teljesül” – zárta bejegyzését Lázár János.