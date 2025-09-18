Előbb Duplantissal ünnepelt, majd megijedt és elbújt egy WC-ben

Szeptember 15-én, hétfőn a svéd Armand Duplantis 630 cm-es teljesítménnyel, új világrekorddal nyerte meg a férfirúdugrás versenyét Tokióban, az atlétikai világbajnokságon. A nem mindennapi győzelem után sokan döbbenten nézték, hogy egy ismeretlen kisgyerek rohant be a pályára és együtt ünnepel a svéd világbajnokkal.

Armand Duplantis itt még a levegőben az atlétikai vb-n, később egy gyerekkel ünnepelt

Fotó: PAWEL KOPCZYNSKI/POOL

Egy 12 éves svéd gyerek sztorija az atlétikai vb-n

Pár napot kellett csak várni a válaszra. Kiderült, hogy a gyereket Axel Westmannak hívták, svéd és nagyon boldog volt, amikor Duplantis ismét világbajnok lett. Annyira örült, hogy meg sem állt a rekortánig, hogy ott együtt ünnepeljen a sportág jelenlegi legnagyobb alakjával. A sajtótájékoztatón többen megkérdezték Duplantist, ki volt ez a gyerek, de nem tudott rá válaszolni.

Csütörtökön aztán mindenre fény derült. Axel Westman elmondta a titkot: „Ott voltam a férfirúdugrás döntőjében. Amikor Duplantis megdöntötte a világcsúcsot, teljesen el voltam varázsolva. Dolgozott bennem az adrenalin, úgy döntöttem, hogy befutok a pályára. Duplantis nagyon kedvesen fogadott, vigyázott rám – mondta Axel Westman, majd így folytatta: – Amikor visszafutottam a lelátóra, kicsit ideges voltam, mert láttam már olyan jeleneteket, ahol a pályára rohanó gyerekeket elkapják az őrök. Szóval rohantam és rohantam. Miután visszaértem a lelátóra, bementem egy vécébe és elbújtam.”

A svéd kisgyerek azzal zárta mondandóját, hogy ez az este örök emlék marad a számára.