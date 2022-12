Még nem úszta meg a zaklatási botrányt a volt MSZP-s honatya, Donáth László

Január közepén kezdődik a folytatólagosan elkövetett szeméremsértéssel és aljas indokból elkövetett könnyű testi sértéssel vádolt MSZP-s politikus, Donáth László megismételt elsőfokú büntetőpere – tudta meg a Magyar Nemzet.

A momentumos Donáth Anna édesapjának botránya 2019 augusztusában robbant ki, amikor nyilvánosságra került, hogy egy szeretetotthonban az ott evangélikus lelkészként – vezető pozícióban – dolgozó egykori honatya több nőt is zaklathatott. Volt, aki feljelentést is tett, miután – a nő állítása szerint – Donáth több esetben is szexuálisan közeledett felé, fogdosta, egy alkalommal pedig fojtogatta is.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) 2019 decemberében gyanúsította meg a volt szocialista parlamenti képviselőt, majd az ügyészség vádat is emelt a férfi ellen, aki a botrány kirobbanása után azzal védekezett, hogy politikai lejáratókampány áldozata, és kikérte magának, hogy ilyen üggyel hozzák összefüggésbe a nevét.